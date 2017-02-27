Додано: Нед 10 жов, 2021 10:57

V2 написав: Я начудив, а ви розгрібайте!

Ні, шановний Долярчику, так не вийде.

Наступного разу йдіть на вибори з ясним розумом та робіть свідомий вибір!!! Я начудив, а ви розгрібайте!Ні, шановний Долярчику, так не вийде.Наступного разу йдіть на вибори з ясним розумом та робіть свідомий вибір!!!

Частина дятлів, які привели цих виродків, безпринципних грабіжників, космополітичних сцикунів толєрастів справді не збирається більше йти на вибори (але, підозрюю, до того часу, поки їм замість самохідної мазаної печі, як минулого разу, не пообіцяють теслу з айфоном). Але є й достатня кількість відморозків, які готові за цей цирк проголосувати ще раз і продовжити цю вакханалію ще на один термін...Бачу з дій, що в Трускавці ця нечисть вирішила забити на все і продовжувати робити виключно все для своєї вигоди. Жодних змін ні в суді, ні в антикорупційних органах не буде, заборгованість перед військовими росте, переділ бізнесу набрав крейсерської швидкості, ті хто чинять спротив дивним чином йдуть з життя... А все важливе прикривається і увага суспільства відволікається різними дешевими кварталівськими постановами, зрежисованими так само бездарно, як і "замах" на шифера.Дуже висока імовірність того, що владарювання єрмаків-шиферів на верху і тищенків-юзіків поверхом нижче, таки виведе з себе ту думаючу, працьовиту, свідому і відповідальну меншість...П.С. З ще, буквально місяць тому, гарантованих позик МВФ і ЄС на суму 1,3-2 млрд уо станом на зараз залишився великий пшик, як і з стриманого розуміння Вашингтону і Брюселю. А з кожним днем і кожним наступним реальним вчинком ситуація в зовнішній і внутрішній політиці тільки погіршується. Як тільки МВФ пошле відкрито, доведеться згадувати про ОВДП, а в такій ситуації нікого крім держбанків вони можуть не зацікавити, Нафтогазу точно буде не до них цієї зими...П.П.С. Валюти у автодору залишилося, підозрюю, не більше 50 млн, запланованих витрат по великому крадівництву більше, крім того, є ще велика реставрація