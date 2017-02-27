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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8375837683778378>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 90
Менше 26,00
10%
9
26,00-26,50
14%
13
26,50-27,00
34%
31
27,00-27,50
23%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
6
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:04

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 жов, 2021 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:09

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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 жов, 2021 10:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:24

бесполезное животное.

vitaliian это горожане бесполезное животное. а кот там миши ловит.
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    Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:02

    Re: Валютный рынок в контексте ДС

      vitaliian написав:Кота можно не заводить - бесполезное животное.


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    Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:53

      Успіх написав:
      V2 написав:Думати на виборах, а не вестись на лайно по ТБ та постити тут про це відосики!!!

    Так, слово моє міцне - тепер на жодні вибори - "ні ногою"!!!


    Я начудив, а ви розгрібайте!
    Ні, шановний Долярчику, так не вийде.
    Наступного разу йдіть на вибори з ясним розумом та робіть свідомий вибір!!!
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    Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 10:57

    Re: Валютный рынок в контексте ДС

      V2 написав:Я начудив, а ви розгрібайте!
    Ні, шановний Долярчику, так не вийде.
    Наступного разу йдіть на вибори з ясним розумом та робіть свідомий вибір!!!

    Частина дятлів, які привели цих виродків, безпринципних грабіжників, космополітичних сцикунів толєрастів справді не збирається більше йти на вибори (але, підозрюю, до того часу, поки їм замість самохідної мазаної печі, як минулого разу, не пообіцяють теслу з айфоном). Але є й достатня кількість відморозків, які готові за цей цирк проголосувати ще раз і продовжити цю вакханалію ще на один термін...
    Бачу з дій, що в Трускавці ця нечисть вирішила забити на все і продовжувати робити виключно все для своєї вигоди. Жодних змін ні в суді, ні в антикорупційних органах не буде, заборгованість перед військовими росте, переділ бізнесу набрав крейсерської швидкості, ті хто чинять спротив дивним чином йдуть з життя... А все важливе прикривається і увага суспільства відволікається різними дешевими кварталівськими постановами, зрежисованими так само бездарно, як і "замах" на шифера.
    Дуже висока імовірність того, що владарювання єрмаків-шиферів на верху і тищенків-юзіків поверхом нижче, таки виведе з себе ту думаючу, працьовиту, свідому і відповідальну меншість...
    П.С. З ще, буквально місяць тому, гарантованих позик МВФ і ЄС на суму 1,3-2 млрд уо станом на зараз залишився великий пшик, як і з стриманого розуміння Вашингтону і Брюселю. А з кожним днем і кожним наступним реальним вчинком ситуація в зовнішній і внутрішній політиці тільки погіршується. Як тільки МВФ пошле відкрито, доведеться згадувати про ОВДП, а в такій ситуації нікого крім держбанків вони можуть не зацікавити, Нафтогазу точно буде не до них цієї зими...
    П.П.С. Валюти у автодору залишилося, підозрюю, не більше 50 млн, запланованих витрат по великому крадівництву більше, крім того, є ще велика реставрація :mrgreen:
    orest
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    Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:34

      Investor_K написав:Успіх. Як вижити?
    ДумайТЕ головою, а не тим, чим Ви звикли.
    ПрацюйТЕ у - порно.
    БагатійТЕ.

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    Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:36

      Успіх написав:Так, слово моє міцне - тепер на жодні вибори - "ні ногою"!!!

    как раз наоборот, пока выборы не станут ответственным выбором - ничего не наладится...
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    Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:41

      Shaman написав:
      Investor_K написав:Успіх. Як вижити?
    ДумайТЕ головою, а не тим, чим Ви звикли.
    ПрацюйТЕ у - порно.
    БагатійТЕ.

    шикарная рекомендация - Вы уже перепрофилировались? :mrgreen:
    OnlyFans ждет :lol:

    Просто стЕбанул самого долярчика его же дурацкими фразами
    Investor_K
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    Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:02

      vitaliian написав:
      холява написав:vitaliian
    Базарная торговля никуда не ушла .
    Ее , больше чем надо и конкуренция среди ФОПов , обеспечивает низкие цены .

    ВЫ много чего покупаете на рынке? В-00х я покупал на рынке почти всё от еды до запчастей, сейчас только фрукты в сезон.


    Привет , Ветик !
    Покупаю на рынке , как и ВЫ , фрукты и овощи .
    А еще, у одной женщины творог жирный .
    Вещи покупаю в Днепре .Ездим с женой .
    Что мужчине надо ? Правильно....!!!... трусы и носки .
    А вот женщину надо одеть !
    Все таки в школе работает , на виду .
    Модное , красивое , ......ну чтобы было ЖЕЛАНИЕ !
    Удачи и Любви !
    )))
    холява
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