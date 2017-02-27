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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 жов, 2021 13:07
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
Успіх. Як вижити?
ДумайТЕ головою, а не тим, чим Ви звикли.
ПрацюйТЕ у - порно
.
БагатійТЕ.
шикарная рекомендация - Вы уже перепрофилировались?
OnlyFans ждет
Просто стЕбанул самого долярчика его же дурацкими фразами
Даремно ви його так. Долярчик хоч і кумедний, однак маленький план пересічного українця таки має і йде до його реалізації семимильними кроками, щоправда - скотина за ним не завжди встигає:)
Він, принаймі, незлобливий
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