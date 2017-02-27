Даремно ви його так. Долярчик хоч і кумедний, однак маленький план пересічного українця таки має і йде до його реалізації семимильними кроками, щоправда - скотина за ним не завжди встигає:)
Він, принаймі, незлобливий
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 жов, 2021 13:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Даремно ви його так. Долярчик хоч і кумедний, однак маленький план пересічного українця таки має і йде до його реалізації семимильними кроками, щоправда - скотина за ним не завжди встигає:)
Він, принаймі, незлобливий
Додано: Нед 10 жов, 2021 14:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 10 жов, 2021 14:57
Проблема глибша....
Навіть на цих сторінках , сформувалась спільнота, яка не хоче ВМІТИ перевірити що їй кажуть інші...
Простий приклад з короновірусної гілки
Пишу
Шановні вакцинатори, доступна інформація по вплуву вакцинування в Англії..спробуйте його проаналізувати і зробити власні висновки перш ніж це зроблю я..а мені ви не вірите, тому навіть коли мій аналіз буде вірний - то все одно для вас він буде непотрібним...
І що думаєте? Хоч хтось спробував?
Ні, бо переважає споживацька парадігма поведінки яка основана на вірі....
А віру ніхто не перевіряє...тому й виникають голобородьки....які вішають лапшу на вуха.
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