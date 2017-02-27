RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8375837683778378

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 90
Менше 26,00
10%
9
26,00-26,50
14%
13
26,50-27,00
34%
31
27,00-27,50
23%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
6
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Успіх. Як вижити?
ДумайТЕ головою, а не тим, чим Ви звикли.
ПрацюйТЕ у - порно.
БагатійТЕ.

шикарная рекомендация - Вы уже перепрофилировались? :mrgreen:
OnlyFans ждет :lol:

Просто стЕбанул самого долярчика его же дурацкими фразами
Даремно ви його так. Долярчик хоч і кумедний, однак маленький план пересічного українця таки має і йде до його реалізації семимильними кроками, щоправда - скотина за ним не завжди встигає:)
Він, принаймі, незлобливий :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1762
З нами з: 27.02.19
Подякував: 701 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Частина дятлів, які привели цих

Проблема в тому, що вони до цих пір нічого так і не зрозуміли, і навряд чи найближчим часом зрозуміють, бо вважають себе успіхами :mrgreen: з цих екземплярів і списано всім відоме правило Даннінга-Крюгера. А всім нам за цих полудурків розхльобувати. :twisted:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5441
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6015 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:57

  Василь-Рівне написав:
  orest написав:Частина дятлів, які привели цих
Проблема в тому, що вони до цих пір нічого так і не зрозуміли, і навряд чи найближчим часом зрозуміють, бо вважають себе успіхами :mrgreen: з цих екземплярів і списано всім відоме правило Даннінга-Крюгера. А всім нам за цих полудурків розхльобувати. :twisted:
Проблема глибша....
Навіть на цих сторінках , сформувалась спільнота, яка не хоче ВМІТИ перевірити що їй кажуть інші...
Простий приклад з короновірусної гілки
Пишу
Шановні вакцинатори, доступна інформація по вплуву вакцинування в Англії..спробуйте його проаналізувати і зробити власні висновки перш ніж це зроблю я..а мені ви не вірите, тому навіть коли мій аналіз буде вірний - то все одно для вас він буде непотрібним...
І що думаєте? Хоч хтось спробував?
Ні, бо переважає споживацька парадігма поведінки яка основана на вірі....
А віру ніхто не перевіряє...тому й виникають голобородьки....які вішають лапшу на вуха.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25123
З нами з: 15.01.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 2748 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8375837683778378
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2777, 2778, 2779
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27785 10947518
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:26
Цифра
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 114, 115, 116
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1152 2476258
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 09:44
BIGor
Валютный рынок в мире 1 ... 776, 777, 778
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7771 9819106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 17:55
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.