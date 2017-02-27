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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 21:00
Успіх базарная торговля уходит в прошлое. Перепрофилироваться на услуги либо на уникальный товар, на уникальную аудиторию, Накрайняк на уникальный канал коммуникации. Мир постоянно меняется это нужно просто принять. Многие профессии и даже целые индустрии уходят в прошлое. Я всё же склоняюсь к услугам, в условиях глобализации чем то торговать стане крайне сложно.
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vitaliian
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:06
Успіх
Вам задали задачу , а ВЫ на нее не ответили .....
А сейчас ,задаете вопросы .
Считать умеете ?
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холява
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:11
vitaliian
Базарная торговля никуда не ушла .
Ее , больше чем надо и конкуренция среди ФОПов , обеспечивает низкие цены .
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холява
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:50
Успіх написав:
Тепер так - продавець купив 10 шапок по 5, продав 8 шапок по 6 (2 залишились не проданими)
Тоді - купує 8 шапок по 7, і тепер продає лише 3 шапки по 8 (решта висить непроданими)
так як по нових цінах не дуже беруть/крутять носом!
Друге коло вже в кредит, т.к. після першого продавець у минусах.
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Прораб
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:55
Успіх написав:
Питання - як жити/вижити ЧЕСНОМУ ФОПу?
Думати на виборах, а не вестись на лайно по ТБ та постити тут про це відосики!!!
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Додано: Нед 10 жов, 2021 06:19
холява написав:vitaliian
Базарная торговля никуда не ушла .
Ее , больше чем надо и конкуренция среди ФОПов , обеспечивает низкие цены .
ВЫ много чего покупаете на рынке? В-00х я покупал на рынке почти всё от еды до запчастей, сейчас только фрукты в сезон.
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vitaliian
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Додано: Нед 10 жов, 2021 07:12
Denik написав:
Тут питання як вони її рахують. В долларі та і продовольство, і енергія, і метали, і автомобілі подорожчали значно більше ніж в гривні за останній рік.
Откровенный бред.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 13:02
vitaliian написав: холява написав:vitaliian
Базарная торговля никуда не ушла .
Ее , больше чем надо и конкуренция среди ФОПов , обеспечивает низкие цены .
ВЫ много чего покупаете на рынке? В-00х я покупал на рынке почти всё от еды до запчастей, сейчас только фрукты в сезон.
Привет , Ветик !
Покупаю на рынке , как и ВЫ , фрукты и овощи .
А еще, у одной женщины творог жирный .
Вещи покупаю в Днепре .Ездим с женой .
Что мужчине надо ? Правильно....!!!... трусы и носки .
А вот женщину надо одеть !
Все таки в школе работает , на виду .
Модное , красивое , ......ну чтобы было ЖЕЛАНИЕ !
Удачи и Любви !
)))
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холява
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Додано: Нед 10 жов, 2021 16:13
ПИТАННЯ до модератора?
Куди зникло сьогоднішнє повідомлення шановного oresta?
Воно стосувалось валюти, впливу політичного фактору та виборів та неї, та й в рамках невеличкого недільного офтопу нічого не порушувало!!!
Кількість лайків тільки підтверджувала ці думки!
Ганьба!!!
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