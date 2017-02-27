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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8374837583768377

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 91
Менше 26,00
10%
9
26,00-26,50
15%
14
26,50-27,00
34%
31
27,00-27,50
23%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
6
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смысл ради трусов и носков ездить в Харьков?
Investor_K
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Повідомлень: 6893
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  #<1 ... 8374837583768377
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