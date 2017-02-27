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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 жов, 2021 17:38
Смысл ради трусов и носков ездить в Харьков?
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Investor_K
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Додано: Нед 10 жов, 2021 18:35
Shaman написав:
Давайте в качестве оффтопа посмотрим на исполнение бюджета и деньги в целом.
По итогам 8 месяцев пока картина маслом. Госбюджет – собрали 820 ярдов, потратили 828. Идеально) Рост денежной базы – 40 млрд грн, что коррелирует с выкупом валюты НБУ – 40 ярдов.
...
Как-то так…
что-то на выходных оффтоп пошел совсем разноплановый
давайте чуть-чуть о деньгах
а оказывается денег стало чуточку больше в стране, чем я описывал.
в динамике денежной базы не учитываются деньги в казначействе. а вместе с казначейством картина следующая
декабрь 2020 - 596 млрд грн (ден база) + 12 млрд (ЕКР) = 608 млрд
август 2021 - 655 млрд + 57 млрд = 702 млрд
итого плюс 94 млрд - против прироста 118 млрд в 2020 году
сейчас деньги лежат в казначействе, но рано или поздно они оттуда перетекут в банковскую систему - и вопрос со * - куда они пойдут дальше?
в сентябре деньги из казначейства в сумме 15 млрд перетекли в депосертификаты, т.е. пока в НБУ.
наблюдаемс...
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Shaman
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Додано: Нед 10 жов, 2021 18:46
Investor_K написав:
Смысл ради трусов и носков ездить в Харьков?
Я трусы в Турции покупаю (почтой) определенного производителя, нужную мне модель, нужную мне ткань и рисунок. Оптом на 5 лет.
Ни в Харькове ни в Одессе этой модели приемлимых расцветок и нужного размера может не быть, по крайней мере количества , а тратить полдня на покупку 2х трусов не рационально. Поэтому поездка в Днепр из Запорожья за одеждой не выглядит так уж нелепо.
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vitaliian
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:02
Shaman написав: Shaman написав:
Давайте в качестве оффтопа посмотрим на исполнение бюджета и деньги в целом.
По итогам 8 месяцев пока картина маслом. Госбюджет – собрали 820 ярдов, потратили 828. Идеально) Рост денежной базы – 40 млрд грн, что коррелирует с выкупом валюты НБУ – 40 ярдов.
...
Как-то так…
что-то на выходных оффтоп пошел совсем разноплановый
давайте чуть-чуть о деньгах
а оказывается денег стало чуточку больше в стране, чем я описывал.
в динамике денежной базы не учитываются деньги в казначействе. а вместе с казначейством картина следующая
декабрь 2020 - 596 млрд грн (ден база) + 12 млрд (ЕКР) = 608 млрд
август 2021 - 655 млрд + 57 млрд = 702 млрд
итого плюс 94 млрд - против прироста 118 млрд в 2020 году
сейчас деньги лежат в казначействе, но рано или поздно они оттуда перетекут в банковскую систему - и вопрос со * - куда они пойдут дальше?
в сентябре деньги из казначейства в сумме 15 млрд перетекли в депосертификаты, т.е. пока в НБУ.
наблюдаемс...
Так це була баллада про ракету колись потім?
Бо зазвичай всі запаковані по 27 чи по 28 і "наблюдають" роками, я б це назвав мовчазна капітуляція, а не те що ви сказали.
Якщо вже хочеться поговорити про ріст якогось вирванного з контексту монетарного агрегата, то може пригадаєте про ціни?
В нас дефляція? Грошей більше не треба для обслуговування подорощавших товарів і послуг?
Плюс головний монетарний агрегат для Неньки це курс, коли він не зростає чи ревальвує, то можна ще в три рази усі показники збільшити, всі овени будуть покірно сидіти і не відсвічувати, бо навіщо купувати то, що не дорощає і його вдосталь?
Про форумних гуру не згадую, купили свою штуку чи п'ять і чекають наказу дружини чи тещі сдавати на подарунки до круглих дат, тільки тут можна поправити окуляри і цинічно посміхнутися
Це все що треба знати про віщунів ждунів
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somilitark
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:10
ГРИВНА - это просто подарок для инвесторов !!!*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:19
sani_2012 написав:
ГРИВНА - это просто подарок для инвесторов !!!*Відправлено з Чату
Та да), тільки девальвує інколи)
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vovakwasov
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:20
somilitark написав: Shaman написав: Shaman написав:
Давайте в качестве оффтопа посмотрим на исполнение бюджета и деньги в целом.
По итогам 8 месяцев пока картина маслом. Госбюджет – собрали 820 ярдов, потратили 828. Идеально) Рост денежной базы – 40 млрд грн, что коррелирует с выкупом валюты НБУ – 40 ярдов.
...
Как-то так…
что-то на выходных оффтоп пошел совсем разноплановый
давайте чуть-чуть о деньгах
а оказывается денег стало чуточку больше в стране, чем я описывал.
в динамике денежной базы не учитываются деньги в казначействе. а вместе с казначейством картина следующая
декабрь 2020 - 596 млрд грн (ден база) + 12 млрд (ЕКР) = 608 млрд
август 2021 - 655 млрд + 57 млрд = 702 млрд
итого плюс 94 млрд - против прироста 118 млрд в 2020 году
сейчас деньги лежат в казначействе, но рано или поздно они оттуда перетекут в банковскую систему - и вопрос со * - куда они пойдут дальше?
в сентябре деньги из казначейства в сумме 15 млрд перетекли в депосертификаты, т.е. пока в НБУ.
наблюдаемс...
Так це була баллада про ракету колись потім?
Бо зазвичай всі запаковані по 27 чи по 28 і "наблюдають" роками, я б це назвав мовчазна капітуляція, а не те що ви сказали.
Якщо вже хочеться поговорити про ріст якогось вирванного з контексту монетарного агрегата, то може пригадаєте про ціни?
В нас дефляція? Грошей більше не треба для обслуговування подорощавших товарів і послуг?
Плюс головний монетарний агрегат для Неньки це курс, коли він не зростає чи ревальвує, то можна ще в три рази усі показники збільшити, всі овени будуть покірно сидіти і не відсвічувати, бо навіщо купувати то, що не дорощає і його вдосталь?
Про форумних гуру не згадую, купили свою штуку чи п'ять і чекають наказу дружини чи тещі сдавати на подарунки до круглих дат, тільки тут можна поправити окуляри і цинічно посміхнутися
Це все що треба знати про віщунів ждунів
вообще не понял, что Вы хотите сказать.
извините, как по мне, незамутненный поток сознания...
я беру показатель денежной базы, поскольку он характеризует сколько денег в данный момент в обороте. и именно этот показатель наиболее близок к понятию - печатать деньги. не претендую на научную точность, пока только анализирую взаимосвязи. те же депосертификаты - тоже замаскированные деньги. но то такое...
да, при росте цен нужно компенсировать это увеличением денег, но не в таких масштабах.
да, я ожидаю, что к концу года будет вброшено энное количество денег, что окажет свое влияние на курс - в сторону удорожания доллара.
готов обсудить размеры этого и возможный эффект, но в виде набора причинно-следственных связей, а не набора слов
как-то так
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 10 жов, 2021 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:22
vovakwasov написав: sani_2012 написав:
ГРИВНА - это просто подарок для инвесторов !!!*Відправлено з Чату
Та да), тільки девальвує інколи)
И жестко
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Investor_K
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:38
Shaman написав:
как-то так
Якщо ви не вмієте читати і розуміти речення, то вже напевне і пан Холява не допоможе.
Продовжуйте спостереження, суслік десь бігає, не втрачайте пильність, може через 10 років щось вийде побачити наживо, а не в хворобливих уявах чекунів з досвідом
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somilitark
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:40
Investor_K написав: vovakwasov написав: sani_2012 написав:
ГРИВНА - это просто подарок для инвесторов !!!*Відправлено з Чату
Та да), тільки девальвує інколи)
И жестко
По сравнению с купонами сама стабильность.
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П'ят 08 жов, 2021 17:55
ЛОБ
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