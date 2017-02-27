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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8374837583768377

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 91
Менше 26,00
10%
9
26,00-26,50
15%
14
26,50-27,00
34%
31
27,00-27,50
23%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
6
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смысл ради трусов и носков ездить в Харьков?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:35

  Shaman написав:Давайте в качестве оффтопа посмотрим на исполнение бюджета и деньги в целом.

По итогам 8 месяцев пока картина маслом. Госбюджет – собрали 820 ярдов, потратили 828. Идеально) Рост денежной базы – 40 млрд грн, что коррелирует с выкупом валюты НБУ – 40 ярдов.
...
Как-то так…

что-то на выходных оффтоп пошел совсем разноплановый :D

давайте чуть-чуть о деньгах
а оказывается денег стало чуточку больше в стране, чем я описывал.
в динамике денежной базы не учитываются деньги в казначействе. а вместе с казначейством картина следующая
декабрь 2020 - 596 млрд грн (ден база) + 12 млрд (ЕКР) = 608 млрд
август 2021 - 655 млрд + 57 млрд = 702 млрд
итого плюс 94 млрд - против прироста 118 млрд в 2020 году

сейчас деньги лежат в казначействе, но рано или поздно они оттуда перетекут в банковскую систему - и вопрос со * - куда они пойдут дальше?
в сентябре деньги из казначейства в сумме 15 млрд перетекли в депосертификаты, т.е. пока в НБУ.

наблюдаемс...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:46

  Investor_K написав:Смысл ради трусов и носков ездить в Харьков?

Я трусы в Турции покупаю (почтой) определенного производителя, нужную мне модель, нужную мне ткань и рисунок. Оптом на 5 лет.

Ни в Харькове ни в Одессе этой модели приемлимых расцветок и нужного размера может не быть, по крайней мере количества , а тратить полдня на покупку 2х трусов не рационально. Поэтому поездка в Днепр из Запорожья за одеждой не выглядит так уж нелепо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:02

  Shaman написав:
  Shaman написав:Давайте в качестве оффтопа посмотрим на исполнение бюджета и деньги в целом.

По итогам 8 месяцев пока картина маслом. Госбюджет – собрали 820 ярдов, потратили 828. Идеально) Рост денежной базы – 40 млрд грн, что коррелирует с выкупом валюты НБУ – 40 ярдов.
...
Как-то так…

что-то на выходных оффтоп пошел совсем разноплановый :D

давайте чуть-чуть о деньгах
а оказывается денег стало чуточку больше в стране, чем я описывал.
в динамике денежной базы не учитываются деньги в казначействе. а вместе с казначейством картина следующая
декабрь 2020 - 596 млрд грн (ден база) + 12 млрд (ЕКР) = 608 млрд
август 2021 - 655 млрд + 57 млрд = 702 млрд
итого плюс 94 млрд - против прироста 118 млрд в 2020 году

сейчас деньги лежат в казначействе, но рано или поздно они оттуда перетекут в банковскую систему - и вопрос со * - куда они пойдут дальше?
в сентябре деньги из казначейства в сумме 15 млрд перетекли в депосертификаты, т.е. пока в НБУ.

наблюдаемс...

Так це була баллада про ракету колись потім?
Бо зазвичай всі запаковані по 27 чи по 28 і "наблюдають" роками, я б це назвав мовчазна капітуляція, а не те що ви сказали.
Якщо вже хочеться поговорити про ріст якогось вирванного з контексту монетарного агрегата, то може пригадаєте про ціни?
В нас дефляція? Грошей більше не треба для обслуговування подорощавших товарів і послуг?
Плюс головний монетарний агрегат для Неньки це курс, коли він не зростає чи ревальвує, то можна ще в три рази усі показники збільшити, всі овени будуть покірно сидіти і не відсвічувати, бо навіщо купувати то, що не дорощає і його вдосталь?
Про форумних гуру не згадую, купили свою штуку чи п'ять і чекають наказу дружини чи тещі сдавати на подарунки до круглих дат, тільки тут можна поправити окуляри і цинічно посміхнутися :mrgreen:
Це все що треба знати про віщунів ждунів :)
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:10

ГРИВНА - это просто подарок для инвесторов !!!

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:19

  sani_2012 написав:ГРИВНА - это просто подарок для инвесторов !!!

*Відправлено з Чату

Та да), тільки девальвує інколи)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:20

  somilitark написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:Давайте в качестве оффтопа посмотрим на исполнение бюджета и деньги в целом.

По итогам 8 месяцев пока картина маслом. Госбюджет – собрали 820 ярдов, потратили 828. Идеально) Рост денежной базы – 40 млрд грн, что коррелирует с выкупом валюты НБУ – 40 ярдов.
...
Как-то так…

что-то на выходных оффтоп пошел совсем разноплановый :D

давайте чуть-чуть о деньгах
а оказывается денег стало чуточку больше в стране, чем я описывал.
в динамике денежной базы не учитываются деньги в казначействе. а вместе с казначейством картина следующая
декабрь 2020 - 596 млрд грн (ден база) + 12 млрд (ЕКР) = 608 млрд
август 2021 - 655 млрд + 57 млрд = 702 млрд
итого плюс 94 млрд - против прироста 118 млрд в 2020 году

сейчас деньги лежат в казначействе, но рано или поздно они оттуда перетекут в банковскую систему - и вопрос со * - куда они пойдут дальше?
в сентябре деньги из казначейства в сумме 15 млрд перетекли в депосертификаты, т.е. пока в НБУ.

наблюдаемс...

Так це була баллада про ракету колись потім?
Бо зазвичай всі запаковані по 27 чи по 28 і "наблюдають" роками, я б це назвав мовчазна капітуляція, а не те що ви сказали.
Якщо вже хочеться поговорити про ріст якогось вирванного з контексту монетарного агрегата, то може пригадаєте про ціни?
В нас дефляція? Грошей більше не треба для обслуговування подорощавших товарів і послуг?
Плюс головний монетарний агрегат для Неньки це курс, коли він не зростає чи ревальвує, то можна ще в три рази усі показники збільшити, всі овени будуть покірно сидіти і не відсвічувати, бо навіщо купувати то, що не дорощає і його вдосталь?
Про форумних гуру не згадую, купили свою штуку чи п'ять і чекають наказу дружини чи тещі сдавати на подарунки до круглих дат, тільки тут можна поправити окуляри і цинічно посміхнутися :mrgreen:
Це все що треба знати про віщунів ждунів :)

вообще не понял, что Вы хотите сказать.
извините, как по мне, незамутненный поток сознания...

я беру показатель денежной базы, поскольку он характеризует сколько денег в данный момент в обороте. и именно этот показатель наиболее близок к понятию - печатать деньги. не претендую на научную точность, пока только анализирую взаимосвязи. те же депосертификаты - тоже замаскированные деньги. но то такое...

да, при росте цен нужно компенсировать это увеличением денег, но не в таких масштабах.

да, я ожидаю, что к концу года будет вброшено энное количество денег, что окажет свое влияние на курс - в сторону удорожания доллара.
готов обсудить размеры этого и возможный эффект, но в виде набора причинно-следственных связей, а не набора слов

как-то так :D
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 10 жов, 2021 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:22

  vovakwasov написав:
  sani_2012 написав:ГРИВНА - это просто подарок для инвесторов !!!

*Відправлено з Чату

Та да), тільки девальвує інколи)
И жестко
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:38

  Shaman написав:
как-то так :D

Якщо ви не вмієте читати і розуміти речення, то вже напевне і пан Холява не допоможе.
Продовжуйте спостереження, суслік десь бігає, не втрачайте пильність, може через 10 років щось вийде побачити наживо, а не в хворобливих уявах чекунів з досвідом :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:40

  Investor_K написав:
  vovakwasov написав:
  sani_2012 написав:ГРИВНА - это просто подарок для инвесторов !!!

*Відправлено з Чату

Та да), тільки девальвує інколи)
И жестко

По сравнению с купонами сама стабильность.
vitaliian
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