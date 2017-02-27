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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8375837683778378

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 91
Менше 26,00
10%
9
26,00-26,50
15%
14
26,50-27,00
34%
31
27,00-27,50
23%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
6
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:56

  somilitark написав:
  Shaman написав:
как-то так :D

Якщо ви не вмієте читати і розуміти речення, то вже напевне і пан Холява не допоможе.
Продовжуйте спостереження, суслік десь бігає, не втрачайте пильність, може через 10 років щось вийде побачити наживо, а не в хворобливих уявах чекунів з досвідом :lol:

чувак, не надо на меня наезжать ;)

пока ты выступаешь с лозунгами и нагнетанием страстей.
нечего сказать по сути - проходи мимо :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:58

  Яша написав:холява правильнее тогда писать,что пану холяве для обновления гардероба нужны трусы да носки. За всех мужчин расписываться не надо.


Простите меня пожалуйста !
Я не хотел травмировать Вашу психику .

Все остальные вещи я стараюсь покупать или в Черногории, Австрии , или еще где то .
В Днепре мужские, хорошие вещи , неоправданно дорогие .
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 20:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Трясця!)))
Половина пересічних - в інеті закупляються, друга половина - за кордоном.... - а який Термінатор :mrgreen: буде купляти на ринках і в магазинах???(не в супермаркетах)
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 20:59

  холява написав:
  Яша написав:холява правильнее тогда писать,что пану холяве для обновления гардероба нужны трусы да носки. За всех мужчин расписываться не надо.


Простите меня пожалуйста !
Я не хотел травмировать Вашу психику .

Все остальные вещи я стараюсь покупать или в Черногории, Австрии , или еще где то .
В Днепре мужские, хорошие вещи , неоправданно дорогие .


  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Смысл ради трусов и носков ездить в Харьков?

Я трусы в Турции покупаю (почтой) определенного производителя, нужную мне модель, нужную мне ткань и рисунок. Оптом на 5 лет.

Ни в Харькове ни в Одессе этой модели приемлимых расцветок и нужного размера может не быть, по крайней мере количества , а тратить полдня на покупку 2х трусов не рационально. Поэтому поездка в Днепр из Запорожья за одеждой не выглядит так уж нелепо.


Просто слушаю Caro Emerald под хороший коньяк, видно не настолько умудрен жизнью, чтобы с таким должным упоением относиться к трусам и носкам, входя в противоречие с тем, что не имеет цены.
На 5 лет...это какие железные яйца нужно иметь во всех отношениях...в век гиперлупов.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 10 жов, 2021 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:02

ruvex
Вы что, никогда Мивины не едите?
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:05

  Investor_K написав:ruvex
Вы что, никогда Мивины не едите?

отчего же, всегда закусываю ею КС коньяк :mrgreen:
Shaman
 
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  #<1 ... 8375837683778378
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