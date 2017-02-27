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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 жов, 2021 19:56
somilitark написав: Shaman написав:
как-то так
Якщо ви не вмієте читати і розуміти речення, то вже напевне і пан Холява не допоможе.
Продовжуйте спостереження, суслік десь бігає, не втрачайте пильність, може через 10 років щось вийде побачити наживо, а не в хворобливих уявах чекунів з досвідом
чувак, не надо на меня наезжать
пока ты выступаешь с лозунгами и нагнетанием страстей.
нечего сказать по сути - проходи мимо
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:58
Яша написав:холява
правильнее тогда писать,что пану холяве для обновления гардероба нужны трусы да носки. За всех мужчин расписываться не надо.
Простите меня пожалуйста !
Я не хотел травмировать Вашу психику .
Все остальные вещи я стараюсь покупать или в Черногории, Австрии , или еще где то .
В Днепре мужские, хорошие вещи , неоправданно дорогие .
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Додано: Нед 10 жов, 2021 20:51
Трясця!)))
Половина пересічних - в інеті закупляються, друга половина - за кордоном.... - а який Термінатор
буде купляти на ринках і в магазинах???(не в супермаркетах)
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Додано: Нед 10 жов, 2021 20:59
холява написав: Яша написав:холява
правильнее тогда писать,что пану холяве для обновления гардероба нужны трусы да носки. За всех мужчин расписываться не надо.
Простите меня пожалуйста !
Я не хотел травмировать Вашу психику .
Все остальные вещи я стараюсь покупать или в Черногории, Австрии , или еще где то .
В Днепре мужские, хорошие вещи , неоправданно дорогие .
vitaliian написав: Investor_K написав:
Смысл ради трусов и носков ездить в Харьков?
Я трусы в Турции покупаю (почтой) определенного производителя, нужную мне модель, нужную мне ткань и рисунок. Оптом на 5 лет.
Ни в Харькове ни в Одессе этой модели приемлимых расцветок и нужного размера может не быть, по крайней мере количества , а тратить полдня на покупку 2х трусов не рационально. Поэтому поездка в Днепр из Запорожья за одеждой не выглядит так уж нелепо.
Просто слушаю Caro Emerald под хороший коньяк, видно не настолько умудрен жизнью, чтобы с таким должным упоением относиться к трусам и носкам, входя в противоречие с тем, что не имеет цены.
На 5 лет...это какие железные яйца нужно иметь во всех отношениях...в век гиперлупов.
Востаннє редагувалось ruvex
в Нед 10 жов, 2021 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 21:02
ruvex
Вы что, никогда Мивины не едите?
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Додано: Нед 10 жов, 2021 21:05
Investor_K написав:
ruvex
Вы что, никогда Мивины не едите?
отчего же, всегда закусываю ею КС коньяк
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