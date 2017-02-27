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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 жов, 2021 22:55
yama написав: Успіх написав:
Трясця!)))
Половина пересічних - в інеті закупляються, друга половина - за кордоном.... - а який Термінатор
буде купляти на ринках і в магазинах???(не в супермаркетах)
як мені ще один барига років 5 тому казав на базарі націнка більше 50% а інколи і 100%
На базаре сложно выжить с малой маржой, всем заплати. Родная тетка торгует.. сколько я жалоб на базар наслушался.. список кого она кормит (помимо поставщиков) больше чем количество членов её семьи.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 22:58
Zebra написав:
Бум интернет торговли последние 2 десятилетия создал розничную логистику и максимально увеличил конкуренцию. Тем самым сдерживая инфляцию на товары. Но всему есть предел и очевидно, что наступило десятилетие когда цены начнут удваиваться каждые 5 лет. В 2026 году самый доступный авто будет стоить не менее $20 тысяч.
Товар будет стоить столько за сколько его готовы купить. Самое доступное авто может стоить и 50куе но если его не купят завод в итоге пойдет с молотка. Скорее есть смысл беспокоиться о доходах, которые растут как грибы после дождя, конечно не у всех.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 23:28
vitaliian написав: Zebra написав:
Бум интернет торговли последние 2 десятилетия создал розничную логистику и максимально увеличил конкуренцию. Тем самым сдерживая инфляцию на товары. Но всему есть предел и очевидно, что наступило десятилетие когда цены начнут удваиваться каждые 5 лет. В 2026 году самый доступный авто будет стоить не менее $20 тысяч.
Товар будет стоить столько за сколько его готовы купить. Самое доступное авто может стоить и 50куе но если его не купят завод в итоге пойдет с молотка. Скорее есть смысл беспокоиться о доходах, которые растут как грибы после дождя, конечно не у всех.
Правительства заигрались в печатные станки. Если можно напечатать 20 тысяч долларов, чтоб купить для полиции автомобиль, и это не вызывает роста цен благодаря глобализации - что мешает печатать ещё и ещё? Но всему есть предел - переход в новую ценовую реальность будет столь стремительным, как взлетели цены на газ.
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Zebra
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