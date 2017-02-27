Zebra написав:Бум интернет торговли последние 2 десятилетия создал розничную логистику и максимально увеличил конкуренцию. Тем самым сдерживая инфляцию на товары. Но всему есть предел и очевидно, что наступило десятилетие когда цены начнут удваиваться каждые 5 лет. В 2026 году самый доступный авто будет стоить не менее $20 тысяч.
Товар будет стоить столько за сколько его готовы купить. Самое доступное авто может стоить и 50куе но если его не купят завод в итоге пойдет с молотка. Скорее есть смысл беспокоиться о доходах, которые растут как грибы после дождя, конечно не у всех.
Zebra написав:Бум интернет торговли последние 2 десятилетия создал розничную логистику и максимально увеличил конкуренцию. Тем самым сдерживая инфляцию на товары. Но всему есть предел и очевидно, что наступило десятилетие когда цены начнут удваиваться каждые 5 лет. В 2026 году самый доступный авто будет стоить не менее $20 тысяч.
Товар будет стоить столько за сколько его готовы купить. Самое доступное авто может стоить и 50куе но если его не купят завод в итоге пойдет с молотка. Скорее есть смысл беспокоиться о доходах, которые растут как грибы после дождя, конечно не у всех.
Правительства заигрались в печатные станки. Если можно напечатать 20 тысяч долларов, чтоб купить для полиции автомобиль, и это не вызывает роста цен благодаря глобализации - что мешает печатать ещё и ещё? Но всему есть предел - переход в новую ценовую реальность будет столь стремительным, как взлетели цены на газ.