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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8377837883798380>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 91
Менше 26,00
10%
9
26,00-26,50
15%
14
26,50-27,00
34%
31
27,00-27,50
23%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
6
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:55

  yama написав:
  Успіх написав:Трясця!)))
Половина пересічних - в інеті закупляються, друга половина - за кордоном.... - а який Термінатор :mrgreen: буде купляти на ринках і в магазинах???(не в супермаркетах)

як мені ще один барига років 5 тому казав на базарі націнка більше 50% а інколи і 100%

На базаре сложно выжить с малой маржой, всем заплати. Родная тетка торгует.. сколько я жалоб на базар наслушался.. список кого она кормит (помимо поставщиков) больше чем количество членов её семьи.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:58

  Zebra написав:Бум интернет торговли последние 2 десятилетия создал розничную логистику и максимально увеличил конкуренцию. Тем самым сдерживая инфляцию на товары. Но всему есть предел и очевидно, что наступило десятилетие когда цены начнут удваиваться каждые 5 лет. В 2026 году самый доступный авто будет стоить не менее $20 тысяч.

Товар будет стоить столько за сколько его готовы купить. Самое доступное авто может стоить и 50куе но если его не купят завод в итоге пойдет с молотка. Скорее есть смысл беспокоиться о доходах, которые растут как грибы после дождя, конечно не у всех.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:28

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Бум интернет торговли последние 2 десятилетия создал розничную логистику и максимально увеличил конкуренцию. Тем самым сдерживая инфляцию на товары. Но всему есть предел и очевидно, что наступило десятилетие когда цены начнут удваиваться каждые 5 лет. В 2026 году самый доступный авто будет стоить не менее $20 тысяч.

Товар будет стоить столько за сколько его готовы купить. Самое доступное авто может стоить и 50куе но если его не купят завод в итоге пойдет с молотка. Скорее есть смысл беспокоиться о доходах, которые растут как грибы после дождя, конечно не у всех.

Правительства заигрались в печатные станки. Если можно напечатать 20 тысяч долларов, чтоб купить для полиции автомобиль, и это не вызывает роста цен благодаря глобализации - что мешает печатать ещё и ещё? Но всему есть предел - переход в новую ценовую реальность будет столь стремительным, как взлетели цены на газ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:39

Интересно, почему НБУ задерживает публикацию отчетности?

По ЗВР данные появились 28705.16 млн.долл., а остальных данных пока нет.

И куда ушли 3 ярда долларов из резервов в сентябре?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:52

Цитрин
Резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,9 миллиарда из-за пиковых выплат по долгам Источник: https://biz.censor.net/n3292672
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 01:16

75stasstas75
Ах, ну да.. совсем забыл.
Получается 80% платежа по внешнему долгу из резервов выплатили.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:52

  75stasstas75 написав:Цитрин
Резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,9 миллиарда из-за пиковых выплат по долгам Источник: https://biz.censor.net/n3292672

вот только резервы НБУ, а долги правительства - очень интересно, как это оформили, такие суммы по тем отчетам, которые уже в доступе - не проходили
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:56

  Shaman написав:
  75stasstas75 написав:Цитрин
Резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,9 миллиарда из-за пиковых выплат по долгам Источник: https://biz.censor.net/n3292672

вот только резервы НБУ, а долги правительства - очень интересно, как это оформили, такие суммы по тем отчетам, которые уже в доступе - не проходили

може борги і влади, але повертати прийдеться пересіченим
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:17

широко

26.33-26.35/26.45-26.47
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:09

  odessit2007 написав:широко

26.33-26.35/26.45-26.47

Доброго дня. Так. Не знають куди підемо.
Ф. 26,35/26,43
Realist
 
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Цитрин

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