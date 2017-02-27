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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:26
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:31
vitaliian написав: yama написав: Успіх написав:
Трясця!)))
Половина пересічних - в інеті закупляються, друга половина - за кордоном.... - а який Термінатор
буде купляти на ринках і в магазинах???(не в супермаркетах)
як мені ще один барига років 5 тому казав на базарі націнка більше 50% а інколи і 100%
На базаре сложно выжить с малой маржой, всем заплати. Родная тетка торгует.. сколько я жалоб на базар наслушался.. список кого она кормит (помимо поставщиков) больше чем количество членов её семьи.
Ну от - все правильно!
Я ж це все знаю з середини!
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