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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8377837883798380

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 93
Менше 26,00
10%
9
26,00-26,50
17%
16
26,50-27,00
33%
31
27,00-27,50
23%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:53

  vovakwasov написав:
  sani_2012 написав:ГРИВНА - это просто подарок для инвесторов !!!

*Відправлено з Чату

Та да), тільки девальвує інколи)

Зачем об этом думать сейчас, в расцвете ревальвации? ;)
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долар "тягнуть за вуха" догори. (я думав буде сильніша корекція про яку писав). У нас короткий тиждень, а на наступному треба платити квартальні податки. Поки така ціна на газ його будуть купляти по мінімуму. Відповідно потреба у валюті для цього зменшується. Не здивуюсь якщо НБУ буде стояти із відкупом всі три робочі дні цього тижня. Дума трохи відкупитись, але передумав. Можливо наступного тижня.

Парадокс в тому, що дорога гривня практично нікому не вигідна, але зараз склалась така кон'юктура, що зробити із цим нічого не можуть. Хіба НБУ дуже "нагло" почне відкуповувати валюту із ринку. Але тоді у багатьох західних партнерів (та й наших теж) виникнуть питання до НБУ які в свою чергу теж будуть мати негативні наслідки. Подвійні стандарти ще ні до чого доброго не доводили.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:41

  Grey001 написав:
  vovakwasov написав:
  sani_2012 написав:ГРИВНА - это просто подарок для инвесторов !!!

*Відправлено з Чату

Та да), тільки девальвує інколи)

Зачем об этом думать сейчас, в расцвете ревальвации? ;)

Добрий ранок усім.
Як там на фронтах чекаючих ждунів?
Знову мовчазна згода і сусліка вони бачать, але сховалися разом з ним по власних норах?))
Дійсно, що там почекати 10 років девальвацію, дрібниці життя, головне не результат, а сам процес. Вльоти наше фсьо, краще десь власним горбом заробити, чим головою і досвідом від перебування на форумі.
Звичайно солодка брехня від ольгінських зрадофілів гарна, треба їй вірити, а не здоровому глузду і фундаменту.
Так що не скиглить, коли знову попали в молоко, це ваша доля така, овени по життю. Нічого вас не івчить, навіть втрата грошей.
По темі, гарний врожай це не пустий звук, дуже влучно сказав Реаліст на цій же сторінці про сьогоднішню ситуацію, я з ним згоден на 100%. Тільки про подвійні стандарти не згоден, бо вони всюди(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:48

Нацбанк сегодня поднял курс покупки на 1 копейку. Стоит с ордером по 26,355, и явно не на 5 млн, а побольше. Т.е. прозрачно намекает, что курс должен чуть подрасти.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:48

  Сибарит написав: Нет тут повода для паники.

Ви не зрозуміли самий зміст.
Справа в тому, що професійні чекуни\ждуни скоро птахів на деревах будуть рахувати і намагатись прикрутити якимось чином ракету(значний ріст доллара до гривні) до того природнього явища.
Дарма їм пояснюєте, ось щоб ви сказали, що резервів нема і скоро обвал, то вас би заплюсовали до нестями, а так їм суть не потрібна, якщо вона не к обвалу, майте на увазі.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нефть вверх. 100-120-150-200-250 - вот такой сценарий будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:53

  Искатель написав:Нацбанк сегодня поднял курс покупки на 1 копейку. Стоит с ордером по 26,355, и явно не на 5 млн, а побольше. Т.е. прозрачно намекает, что курс должен чуть подрасти.

Він відробляє і вислуговується перед татарином і беніаном, щоб не кишнули з гарного місця, заодно і зайва глубока дюрка в черепі керманичам НБУ точно не по феншую.
Тобто вербальними інтервенціями просто благають овенів, будь ласка та скуповуйте той клятий доллар чи євро, ну скільки можна боротись з ревальвацією, у нас теж є діти і нам не потрібні проблеми.
Водночас спасають дупи ждунів, щоб меньше нервувались із-за вльотів, плюсики за бредятину від таких самих дурнів це одне, а ось гроші, посади і реальні заробітки це точно зовсім інше))
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