Додано: Пон 11 жов, 2021 11:31

Realist написав: У нас короткий тиждень, а на наступному треба платити квартальні податки. У нас короткий тиждень, а на наступному треба платити квартальні податки.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0011.10.2021................Доллар прибавил около копейки.МКГ*............7.3716............7.3663...........ТОМную сессию открыли на копейку выше закрытия пятницы. Очень неспешно испив кофе, опустились на 1.5 копейки и уперлись в бид НБУ, который был выставлен заранее. Так постояли почти час. Незадолго до 12 НБУ, похоже, ослабил хватку, и котировки опустились на полкопейки.В мире доллар очень незначительно подрос относительно второй половины пятницы.Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 2 копейки ниже открытия.В пятницу НБУ купил 138.5 млн., как я и предположил в пятницу. Раскладку интервенций по дням переделывать не придется.Остатки на коррсчетах умеренно выросли. Наиболее весомым фактором стало сокращение объема суточных сертификатов. Не намного от него отстала интервенция НБУ. В меньшей мере к делу увеличения ликвидности приложило руку казначейство. Общий результат оказался скромным, поскольку большая часть поступившей ликвидности ушла в тендерные сертификаты и немного отобрала наличка.В четверг объем МБ увеличился с 623.8 до 627.5 млн. Чистый спрос предположительно составил около 593 млн. Клиентское предложение выросло и превысило сократившийся спрос, несмотря на приличный объем форвардных покупок. Как и общие объемы, клиентские обороты на прошлой неделе были весьма высоки.На тендере рефинансирования 1 банк получил 91 млн. на срок до 28 дней. Какой банк, мы не узнаем, поскольку публикуется информация о рефинансе только больше 30 дней. Вернули рефинанса больше.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.Пик выплат квартальных налогов придется на середину ноября. На их уплату дается 50 дней после окончания квартала.