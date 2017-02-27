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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8378837983808381

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 94
Менше 26,00
10%
9
26,00-26,50
17%
16
26,50-27,00
34%
32
27,00-27,50
22%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:31

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.10.2021................26,3606
Доллар прибавил около копейки.

МКГ*............7.3716............7.3663...........-0.07%

ТОМную сессию открыли на копейку выше закрытия пятницы. Очень неспешно испив кофе, опустились на 1.5 копейки и уперлись в бид НБУ, который был выставлен заранее. Так постояли почти час. Незадолго до 12 НБУ, похоже, ослабил хватку, и котировки опустились на полкопейки.
В мире доллар очень незначительно подрос относительно второй половины пятницы.
Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 2 копейки ниже открытия.

В пятницу НБУ купил 138.5 млн., как я и предположил в пятницу. Раскладку интервенций по дням переделывать не придется.
Остатки на коррсчетах умеренно выросли. Наиболее весомым фактором стало сокращение объема суточных сертификатов. Не намного от него отстала интервенция НБУ. В меньшей мере к делу увеличения ликвидности приложило руку казначейство. Общий результат оказался скромным, поскольку большая часть поступившей ликвидности ушла в тендерные сертификаты и немного отобрала наличка.

В четверг объем МБ увеличился с 623.8 до 627.5 млн. Чистый спрос предположительно составил около 593 млн. Клиентское предложение выросло и превысило сократившийся спрос, несмотря на приличный объем форвардных покупок. Как и общие объемы, клиентские обороты на прошлой неделе были весьма высоки.

На тендере рефинансирования 1 банк получил 91 млн. на срок до 28 дней. Какой банк, мы не узнаем, поскольку публикуется информация о рефинансе только больше 30 дней. Вернули рефинанса больше.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

  Realist написав:У нас короткий тиждень, а на наступному треба платити квартальні податки.

Пик выплат квартальных налогов придется на середину ноября. На их уплату дается 50 дней после окончания квартала.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:35

  Сибарит написав:
  Shaman написав:
  75stasstas75 написав:Цитрин
Резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,9 миллиарда из-за пиковых выплат по долгам Источник: https://biz.censor.net/n3292672

вот только резервы НБУ, а долги правительства - очень интересно, как это оформили, такие суммы по тем отчетам, которые уже в доступе - не проходили

Резервы государства.
Валюта на счетах минфина учитывается в резервах. Это не надо как-то хитро оформлять.
До этого резервы увеличились примерно на такую же сумму после поступления средств от МВФ. Нет тут повода для паники.

есть где-то данные, сколько денег у НБУ, а сколько у Минфина?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:49

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:есть где-то данные, сколько денег у НБУ, а сколько у Минфина?

Нет.
Там даже не все можно разделить. Например, есть деньги полученные от МФВ, которые предназначены именно для резервов, использование каждого транша оговаривается отдельно. Как и кем будут использованы эти резервы в случае крайней необходимости, не знает никто. На то они и резервы.

В конце концов, ни НБУ, ни минфин собственниками не являются - они распоряжаются деньгами государства.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:27

  Сибарит написав:
  Realist написав:У нас короткий тиждень, а на наступному треба платити квартальні податки.

Пик выплат квартальных налогов придется на середину ноября. На их уплату дается 50 дней после окончания квартала.

Знаю. :oops: (embarrassing). Сплутав жовтень із листопадом. Навряд чи хтось повірить, але і таке буває коли багато роботи. Відредагував.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:32

Гривна - скала ( не пробьёшь и не прошибешь )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:43

У соседей рубль на 70 собрался ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sani_2012 написав:У соседей рубль на 70 собрался ...

Вроде уже давно перескочил или вы о чем?
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:03

  BìnhAutoDat написав:Вроде уже давно перескочил или вы о чем?

Вниз на 50 ...

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sani_2012
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