ТОМную сессию открыли на копейку выше закрытия пятницы. Очень неспешно испив кофе, опустились на 1.5 копейки и уперлись в бид НБУ, который был выставлен заранее. Так постояли почти час. Незадолго до 12 НБУ, похоже, ослабил хватку, и котировки опустились на полкопейки. В мире доллар очень незначительно подрос относительно второй половины пятницы. Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 2 копейки ниже открытия.
В пятницу НБУ купил 138.5 млн., как я и предположил в пятницу. Раскладку интервенций по дням переделывать не придется. Остатки на коррсчетах умеренно выросли. Наиболее весомым фактором стало сокращение объема суточных сертификатов. Не намного от него отстала интервенция НБУ. В меньшей мере к делу увеличения ликвидности приложило руку казначейство. Общий результат оказался скромным, поскольку большая часть поступившей ликвидности ушла в тендерные сертификаты и немного отобрала наличка.
В четверг объем МБ увеличился с 623.8 до 627.5 млн. Чистый спрос предположительно составил около 593 млн. Клиентское предложение выросло и превысило сократившийся спрос, несмотря на приличный объем форвардных покупок. Как и общие объемы, клиентские обороты на прошлой неделе были весьма высоки.
На тендере рефинансирования 1 банк получил 91 млн. на срок до 28 дней. Какой банк, мы не узнаем, поскольку публикуется информация о рефинансе только больше 30 дней. Вернули рефинанса больше.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Realist написав:У нас короткий тиждень, а на наступному треба платити квартальні податки.
Пик выплат квартальных налогов придется на середину ноября. На их уплату дается 50 дней после окончания квартала.
75stasstas75 написав:Цитрин Резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,9 миллиарда из-за пиковых выплат по долгам Источник: https://biz.censor.net/n3292672
вот только резервы НБУ, а долги правительства - очень интересно, как это оформили, такие суммы по тем отчетам, которые уже в доступе - не проходили
Резервы государства. Валюта на счетах минфина учитывается в резервах. Это не надо как-то хитро оформлять. До этого резервы увеличились примерно на такую же сумму после поступления средств от МВФ. Нет тут повода для паники.
есть где-то данные, сколько денег у НБУ, а сколько у Минфина?
Shaman написав:есть где-то данные, сколько денег у НБУ, а сколько у Минфина?
Нет. Там даже не все можно разделить. Например, есть деньги полученные от МФВ, которые предназначены именно для резервов, использование каждого транша оговаривается отдельно. Как и кем будут использованы эти резервы в случае крайней необходимости, не знает никто. На то они и резервы.
В конце концов, ни НБУ, ни минфин собственниками не являются - они распоряжаются деньгами государства.