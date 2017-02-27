ТОМную сессию открыли на копейку выше закрытия пятницы. Очень неспешно испив кофе, опустились на 1.5 копейки и уперлись в бид НБУ, который был выставлен заранее. Так постояли почти час. Незадолго до 12 НБУ, похоже, ослабил хватку, и котировки опустились на полкопейки. В мире доллар очень незначительно подрос относительно второй половины пятницы. Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 2 копейки ниже открытия.
В пятницу НБУ купил 138.5 млн., как я и предположил в пятницу. Раскладку интервенций по дням переделывать не придется. Остатки на коррсчетах умеренно выросли. Наиболее весомым фактором стало сокращение объема суточных сертификатов. Не намного от него отстала интервенция НБУ. В меньшей мере к делу увеличения ликвидности приложило руку казначейство. Общий результат оказался скромным, поскольку большая часть поступившей ликвидности ушла в тендерные сертификаты и немного отобрала наличка.
В четверг объем МБ увеличился с 623.8 до 627.5 млн. Чистый спрос предположительно составил около 593 млн. Клиентское предложение выросло и превысило сократившийся спрос, несмотря на приличный объем форвардных покупок. Как и общие объемы, клиентские обороты на прошлой неделе были весьма высоки.
На тендере рефинансирования 1 банк получил 91 млн. на срок до 28 дней. Какой банк, мы не узнаем, поскольку публикуется информация о рефинансе только больше 30 дней. Вернули рефинанса больше.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Realist написав:У нас короткий тиждень, а на наступному треба платити квартальні податки.
Пик выплат квартальных налогов придется на середину ноября. На их уплату дается 50 дней после окончания квартала.
75stasstas75 написав:Цитрин Резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,9 миллиарда из-за пиковых выплат по долгам Источник: https://biz.censor.net/n3292672
вот только резервы НБУ, а долги правительства - очень интересно, как это оформили, такие суммы по тем отчетам, которые уже в доступе - не проходили
Резервы государства. Валюта на счетах минфина учитывается в резервах. Это не надо как-то хитро оформлять. До этого резервы увеличились примерно на такую же сумму после поступления средств от МВФ. Нет тут повода для паники.
есть где-то данные, сколько денег у НБУ, а сколько у Минфина?
Shaman написав:есть где-то данные, сколько денег у НБУ, а сколько у Минфина?
Нет. Там даже не все можно разделить. Например, есть деньги полученные от МФВ, которые предназначены именно для резервов, использование каждого транша оговаривается отдельно. Как и кем будут использованы эти резервы в случае крайней необходимости, не знает никто. На то они и резервы.
В конце концов, ни НБУ, ни минфин собственниками не являются - они распоряжаются деньгами государства.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............11.10.2021...........12.10.2021 дата розрахунку..............08.10.2021............11.10.2021 Євро.................................30,4768.................30,5012...+0.09% Долар США......................26,3515.................26,36...+0.03% После полудня курс практически не изменился.
ТОМную сессию открыли на копейку выше закрытия пятницы. Очень неспешно испив кофе, опустились на 1.5 копейки и уперлись в бид НБУ, который был выставлен заранее. Так постояли почти час. Незадолго до 12 НБУ, похоже, ослабил хватку, и котировки опустились на полкопейки. В мире доллар очень незначительно подрос относительно второй половины пятницы. Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 2 копейки ниже открытия. После 12 опустились еще на полкопейки, но к обеду приподнялись на те же полкопейки. После очень короткого обеда приподнялись на полкопейки, простояли без движения почти час и опустились на копейку. Индекс доллара, достигнув дневного максимума около 12-30 немного откатился, а сейчас снова пытается расти. Официальный курс встретили котировками 26.3450 - 26.3650. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно закрытия пятницы. Похоже, что ТОМная торговля не вызвала энтузиазма у игроков. Торговля выглядит совсем вялой.
Этот день в истории: 2020 - 28.2098 (-8) -184 2019 - 24.5380 (+0) +183
2018 - 27.9845 (-2) 2017 - 26.5333 (-5)
Shaman написав:есть где-то данные, сколько денег у НБУ, а сколько у Минфина?
20. Форма представления данных по резервам предназначена для применения в отношении всех структур государственного сектора, ответственных за урегулирование валютных кризисов или принимающих участие в этой деятельности. На практике в сферу охвата включаются органы денежно-кредитного регулирования, которые управляют международными резервами и хранят их, и центральное правительство (кроме фондов социального обеспечения), на долю которого — вместе с органами денежно-кредитного регулирования — приходится большая часть официальных обязательств в иностранной валюте.
Инфляция в промышленности доставляет... Речь не только о сырьевых товарах на экспорт - существенно дорожают также товары промежуточного и конечного потребления. Причем первые быстрее вторых, что будет разгонять CPI в ближайшем будущем еще сильнее
PS: Denik, если внутриамериканская инфляция ниже внутриукраинской (а так это и есть на 3-4 п.п.), цены в долларах не могут расти быстрее, чем в гривне
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 11 жов, 2021 15:35, всього редагувалось 2 разів.