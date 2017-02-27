Додано: Пон 11 жов, 2021 17:00

viy написав: somilitark написав: Добрий ранок усім.

Як там на фронтах чекаючих ждунів?

Знову мовчазна згода і сусліка вони бачать, але сховалися разом з ним по власних норах?))

Дійсно, що там почекати 10 років девальвацію, дрібниці життя, головне не результат, а сам процес. Вльоти наше фсьо, краще десь власним горбом заробити, чим головою і досвідом від перебування на форумі.

Звичайно солодка брехня від ольгінських зрадофілів гарна, треба їй вірити, а не здоровому глузду і фундаменту.

Так що не скиглить, коли знову попали в молоко, це ваша доля така, овени по життю. Нічого вас не івчить, навіть втрата грошей.

По темі, гарний врожай це не пустий звук, дуже влучно сказав Реаліст на цій же сторінці про сьогоднішню ситуацію, я з ним згоден на 100%. Тільки про подвійні стандарти не згоден, бо вони всюди((( Добрий ранок усім.Як там на фронтах чекаючих ждунів?Знову мовчазна згода і сусліка вони бачать, але сховалися разом з ним по власних норах?))Дійсно, що там почекати 10 років девальвацію, дрібниці життя, головне не результат, а сам процес. Вльоти наше фсьо, краще десь власним горбом заробити, чим головою і досвідом від перебування на форумі.Звичайно солодка брехня від ольгінських зрадофілів гарна, треба їй вірити, а не здоровому глузду і фундаменту.Так що не скиглить, коли знову попали в молоко, це ваша доля така, овени по життю. Нічого вас не івчить, навіть втрата грошей.По темі, гарний врожай це не пустий звук, дуже влучно сказав Реаліст на цій же сторінці про сьогоднішню ситуацію, я з ним згоден на 100%. Тільки про подвійні стандарти не згоден, бо вони всюди(((

Отвечу вкратце, пытаемся выжить и заработать в этом взбалмошном мире.



Возьму на себя смелость: проанализирую ваши сообщения в разрезе двух лет, прошлой осенью когда доллар был 28+ вы с не меньшим остервенением гоняли тут гривнедепозитчиков, обвиняя их во всех смертных грехах, и настоятельно рекомендовали покупать доллар.

В этом году когда доллар подешевел вы предлагаете его продавать...????

Я в прошлом году после 20 августа доллар не покупал, а наоборот продавал, а гривню размещал на депозит. Этим летом перевел эту гривну в доллар и тоже положил на депозит, где в разрезе 2-х лет я потерял? Я могу точно сказать что потерял бы если бы покупал доллар прошлой осенью по вашему совету) и продавал бы этой осенью по вашему совету. Отвечу вкратце, пытаемся выжить и заработать в этом взбалмошном мире.Возьму на себя смелость: проанализирую ваши сообщения в разрезе двух лет, прошлой осенью когда доллар был 28+ вы с не меньшим остервенением гоняли тут гривнедепозитчиков, обвиняя их во всех смертных грехах, и настоятельно рекомендовали покупать доллар.В этом году когда доллар подешевел вы предлагаете его продавать...????Я в прошлом году после 20 августа доллар не покупал, а наоборот продавал, а гривню размещал на депозит. Этим летом перевел эту гривну в доллар и тоже положил на депозит, где в разрезе 2-х лет я потерял? Я могу точно сказать что потерял бы если бы покупал доллар прошлой осенью по вашему совету) и продавал бы этой осенью по вашему совету.

Щось ви все трохи не так зрозуміли.Я нічого конкретно зараз не пропоную, в січні я пропонував продавати доллар по 28.40, краще найдіть оці мої повідомлення.Я також дуже радий за вас і мені дуже приємно, що ви слідкуєте за моїми дописами, але все трошки було не так. Минулою осінню я займав помірковану позицію, бо також був на річному грндепо, трохи було доллара, але мало. Можливо ви сплутали мою позицію проти гривні наприклад з 13-м роком.Бо як ви кажете "остервенением" я ніколи не займаюсь, я трохи глузую з пропагандистів, з іх посіпак, але не гадаю, що більшість з них не зможе прочитати мої дописи, а тим паче їх зрозуміти. Думаю ви просто дуже близько до серця все сприймаєте, якщо так на мене реагуєте. Ну трохи не вгадали в цьому році, нічого страшного, буде ще свято на вашій вулиці обвалізма, можливо навіть меньше ніж через рік.Все міняється, ми тут і зібрались щоб розібратись що відбувається, а не сваритися.Дякую за змістовне спілкування з мудрим форумчанином, успіхів вам!