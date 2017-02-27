From states... Senate leaders have agreed to suspend the Debt Ceiling until Dec. This will allow the government to continue to not pay its bills and recklessly spend the nation even deeper into debt. The Fed will then monetize much of this new debt, causing consumer prices to rise even faster.
somilitark написав:Добрий ранок усім. Як там на фронтах чекаючих ждунів? Знову мовчазна згода і сусліка вони бачать, але сховалися разом з ним по власних норах?)) Дійсно, що там почекати 10 років девальвацію, дрібниці життя, головне не результат, а сам процес. Вльоти наше фсьо, краще десь власним горбом заробити, чим головою і досвідом від перебування на форумі. Звичайно солодка брехня від ольгінських зрадофілів гарна, треба їй вірити, а не здоровому глузду і фундаменту. Так що не скиглить, коли знову попали в молоко, це ваша доля така, овени по життю. Нічого вас не івчить, навіть втрата грошей. По темі, гарний врожай це не пустий звук, дуже влучно сказав Реаліст на цій же сторінці про сьогоднішню ситуацію, я з ним згоден на 100%. Тільки про подвійні стандарти не згоден, бо вони всюди(((
Отвечу вкратце, пытаемся выжить и заработать в этом взбалмошном мире.
Возьму на себя смелость: проанализирую ваши сообщения в разрезе двух лет, прошлой осенью когда доллар был 28+ вы с не меньшим остервенением гоняли тут гривнедепозитчиков, обвиняя их во всех смертных грехах, и настоятельно рекомендовали покупать доллар. В этом году когда доллар подешевел вы предлагаете его продавать...???? Я в прошлом году после 20 августа доллар не покупал, а наоборот продавал, а гривню размещал на депозит. Этим летом перевел эту гривну в доллар и тоже положил на депозит, где в разрезе 2-х лет я потерял? Я могу точно сказать что потерял бы если бы покупал доллар прошлой осенью по вашему совету) и продавал бы этой осенью по вашему совету.
somilitark написав:Добрий ранок усім. Як там на фронтах чекаючих ждунів? Знову мовчазна згода і сусліка вони бачать, але сховалися разом з ним по власних норах?)) Дійсно, що там почекати 10 років девальвацію, дрібниці життя, головне не результат, а сам процес. Вльоти наше фсьо, краще десь власним горбом заробити, чим головою і досвідом від перебування на форумі. Звичайно солодка брехня від ольгінських зрадофілів гарна, треба їй вірити, а не здоровому глузду і фундаменту. Так що не скиглить, коли знову попали в молоко, це ваша доля така, овени по життю. Нічого вас не івчить, навіть втрата грошей. По темі, гарний врожай це не пустий звук, дуже влучно сказав Реаліст на цій же сторінці про сьогоднішню ситуацію, я з ним згоден на 100%. Тільки про подвійні стандарти не згоден, бо вони всюди(((
Отвечу вкратце, пытаемся выжить и заработать в этом взбалмошном мире.
Возьму на себя смелость: проанализирую ваши сообщения в разрезе двух лет, прошлой осенью когда доллар был 28+ вы с не меньшим остервенением гоняли тут гривнедепозитчиков, обвиняя их во всех смертных грехах, и настоятельно рекомендовали покупать доллар. В этом году когда доллар подешевел вы предлагаете его продавать...???? Я в прошлом году после 20 августа доллар не покупал, а наоборот продавал, а гривню размещал на депозит. Этим летом перевел эту гривну в доллар и тоже положил на депозит, где в разрезе 2-х лет я потерял? Я могу точно сказать что потерял бы если бы покупал доллар прошлой осенью по вашему совету) и продавал бы этой осенью по вашему совету.
Щось ви все трохи не так зрозуміли.
Я нічого конкретно зараз не пропоную, в січні я пропонував продавати доллар по 28.40, краще найдіть оці мої повідомлення. Я також дуже радий за вас і мені дуже приємно, що ви слідкуєте за моїми дописами, але все трошки було не так. Минулою осінню я займав помірковану позицію, бо також був на річному грндепо, трохи було доллара, але мало. Можливо ви сплутали мою позицію проти гривні наприклад з 13-м роком. Бо як ви кажете "остервенением" я ніколи не займаюсь, я трохи глузую з пропагандистів, з іх посіпак, але гадаю, що більшість з них не зможе прочитати мої дописи, а тим паче їх зрозуміти. Думаю ви просто дуже близько до серця все сприймаєте, якщо так на мене реагуєте. Ну трохи не вгадали в цьому році, нічого страшного, буде ще свято на вашій вулиці обвалізма, можливо навіть меньше ніж через рік. Все міняється, ми тут і зібрались щоб розібратись що відбувається, а не сваритися. Дякую за змістовне спілкування з мудрим форумчанином, успіхів вам!
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 11 жов, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз.
А можна трохи детальніше? Я звичайно не про мультфільм, а про те що ж там такого страшного відбувається, а буде ще гірше? Що ви вкладаєте в ці поняття? Розтлумачте будь ласка, не всі ж такі розумні, що все одразу зрозуміють з півмалюнка, розкладіть все по полочкам, я впевнений що ви зможете, прошу пана!!!
Выходной понедельник в США (отмечают День Колумба), и работа украинского межбанка по доллару на условиях его поставки ТОМом снизили общую статистику торгов. Клиенты в основном переключили свое внимание на операции с евро и рублем. У них до длинных выходных остается всего несколько полноценных рабочих дней, и терять полностью понедельник они не хотели.
По доллару сделок было не так много. Предложение все же превышало спрос и оперативно сработал Нацбанк. Видимо, регулятор решил не провоцировать спекулянтов на малообъемном рынке на раскачку котировок американской валюты и уже к полудню НБУ провел первую интервенцию. Купил $ 5 млн по курсу 26,355 гривен. Затем ненадолго ушел и уже наверное, чтобы совсем успокоить рынок, снова вышел с покупкой доллара по 26,35 гривен. С этой котировкой он простоял практически до конца активной фазы сессии и этим обеспечил «тишину» на межбанке до конца дня.
В итоге, к 11 часам курс доллара просел с утренних 26,37/27,395 гривен до 26,355/26,375 гривен, а еще до 12 часов Нацбанк закрыл свои первые покупки на $ 5 млн по 26,355 гривен. На 12:00 котировки остановились на отметке 26,35/26,37 гривен, на после полудня Нацбанк окончательно стал с покупкой по 26,35 до самого завершения активных торгов. На обед дилеры пошли при уровне котировок 26,35/26,37 гривен и с очень небольшими отклонениями они продержались до 15:30. После окончательного ухода Нацбанка, котировки несколько просели до 26,345/26,365 к 16 часам и до 26,34/26,36 гривен за доллар к завершению сессии.
Главные события 11 октября на валютном рынке:
Доллар за день подешевел на 3 копейки — с 26,37/26,395 гривен до 26,34/26,36 гривен.
Несмотря на торговлю по доллару на условиях ТОМ и достаточно вялый рынок — Нацбанк сегодня на торги вышел до 12 часов с покупкой доллара по 26,355 гривен и купил $ 5 млн, а затем вышел во второй раз с котировкой 26,35 гривен и простоял с этим ценником практически всю активную фазу сессии.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3606 гривен за доллар, а официальный курс на 12 октября 2021 года установлен на уровне 26,36 гривны за доллар.
Вы просто не знаете , что это тролль.Его задача здесь бросать ...на вентилятор.Он об.ирает всегда тех, кто не в тренде, при этом переобуваясь на лету.Его посты лучше пропускать и не обращать внимания, там пользы нет, там попытка кого то подколоть.
Вы просто не знаете , что это тролль.Его задача здесь бросать ...на вентилятор.Он об.ирает всегда тех, кто не в тренде, при этом переобуваясь на лету.Его посты лучше пропускать и не обращать внимания, там пользы нет, там попытка кого то подколоть.