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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8380838183828383

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 94
Менше 26,00
10%
9
26,00-26,50
17%
16
26,50-27,00
34%
32
27,00-27,50
22%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Ну вот отдельная продуктовая - американская 3,7% г/г, наша - 11,7% г/г. Период - август (за сентябрь по США еще нет данных, ожидаются на днях)

Я не за їжу. Я про залізяки. В США подорожчали б/в автомобілі. Щоб купити новий трак - півроку черги. Піврічні б/в - на них майже аукціон та ціна може перевищити вартість нового...
Denik
 
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