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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:57
zРадио написав:
Ну вот отдельная продуктовая - американская 3,7% г/г, наша - 11,7% г/г. Период - август (за сентябрь по США еще нет данных, ожидаются на днях)
Я не за їжу. Я про залізяки. В США подорожчали б/в автомобілі. Щоб купити новий трак - півроку черги. Піврічні б/в - на них майже аукціон та ціна може перевищити вартість нового...
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Пон 11 жов, 2021 09:02
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