Додано: Пон 11 жов, 2021 20:34

Кучинелли написав: viy



Вы просто не знаете , что это тролль.Его задача здесь бросать ...на вентилятор.Он об.ирает всегда тех, кто не в тренде, при этом переобуваясь на лету.Его посты лучше пропускать и не обращать внимания, там пользы нет, там попытка кого то подколоть. Вы просто не знаете , что это тролль.Его задача здесь бросать ...на вентилятор.Он об.ирает всегда тех, кто не в тренде, при этом переобуваясь на лету.Его посты лучше пропускать и не обращать внимания, там пользы нет, там попытка кого то подколоть.

Да я как бы не новенький с 2008 года здесь, но больше читаю чем пишу, явных троллей давно забанил, но когда ты начинаешь банишь людей с чьим мнением не согласен то через какое то время начинаешь читать только свое мнение, а это вредит делу.Меня раздражают категории: угадал/ не угадал, тут должны работать стратегии, какие-то лучше, какие-то хуже. Не думаю что на форуме есть люди которые кладут все яйца в одну корзину.Я не стесняюсь тырить идеи, если они лучше тех что в моей голове, но идей все меньше, троллинга все больше.По курсу по прежнему считаю что пружина продолжает сжиматься, когда она стрельнет другой вопрос, с первых закупок газа, или с момента когда экономика потеряет ряд сегментов по причине неконкурентоспособности, а может как обычно стрельнет в самый непредсказуемый момент)P.S. Но если следовать правилам жанра, то аналог 2008 год, при существенной коррекции цен на продукты нашего экспорта возникнет кассовый разрыв, пока не утрясется уровень новых цен.