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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8380838183828383

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 96
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
17%
16
26,50-27,00
34%
33
27,00-27,50
22%
21
27,50-28,00
8%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Ну вот отдельная продуктовая - американская 3,7% г/г, наша - 11,7% г/г. Период - август (за сентябрь по США еще нет данных, ожидаются на днях)

Я не за їжу. Я про залізяки. В США подорожчали б/в автомобілі. Щоб купити новий трак - півроку черги. Піврічні б/в - на них майже аукціон та ціна може перевищити вартість нового...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:34

  Кучинелли написав:viy

Вы просто не знаете , что это тролль.Его задача здесь бросать ...на вентилятор.Он об.ирает всегда тех, кто не в тренде, при этом переобуваясь на лету.Его посты лучше пропускать и не обращать внимания, там пользы нет, там попытка кого то подколоть.

Да я как бы не новенький с 2008 года здесь, но больше читаю чем пишу, явных троллей давно забанил, но когда ты начинаешь банишь людей с чьим мнением не согласен то через какое то время начинаешь читать только свое мнение, а это вредит делу.

Меня раздражают категории: угадал/ не угадал, тут должны работать стратегии, какие-то лучше, какие-то хуже. Не думаю что на форуме есть люди которые кладут все яйца в одну корзину.

Я не стесняюсь тырить идеи, если они лучше тех что в моей голове, но идей все меньше, троллинга все больше.

По курсу по прежнему считаю что пружина продолжает сжиматься, когда она стрельнет другой вопрос, с первых закупок газа, или с момента когда экономика потеряет ряд сегментов по причине неконкурентоспособности, а может как обычно стрельнет в самый непредсказуемый момент)
P.S. Но если следовать правилам жанра, то аналог 2008 год, при существенной коррекции цен на продукты нашего экспорта возникнет кассовый разрыв, пока не утрясется уровень новых цен.
viy
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:36

  Denik написав:
  zРадио написав:Ну вот отдельная продуктовая - американская 3,7% г/г, наша - 11,7% г/г. Период - август (за сентябрь по США еще нет данных, ожидаются на днях)

Я не за їжу. Я про залізяки. В США подорожчали б/в автомобілі. Щоб купити новий трак - півроку черги. Піврічні б/в - на них майже аукціон та ціна може перевищити вартість нового...


Любите же вы натянуть сову на глобус :) Ну ок - в США инфляция, в расчет которой входят автомобили, составила 5%; у нас инфляция, в расчет которой НЕ входят автомобили, составила 10%. Так что - если в нашу инфляцию добавить автомобили, она уменьшится до <5%, а не вырастет еще >10%? С чего это, интересно, если США - и производитель, и импортер авто, а мы - только импортер... То, что взлетело в цене в США (например, б/у транспорт), автоматом взлетит и у нас. Нам, между прочим, еще морем везти то, что взлетело у них в цене, а тарифы сегодня сами знаете какие. Т.е. этот фактор по нашей инфляции ударит сильнее, чем по американской

PS: на выходных вашему утверждению дали лаконичную оценку: "полнейший бред". Я с ней хоть и согласен, но посчитал нужным раскрыть, почему. Доказывать что-то цели нет. Хотите остаться при своем мнении, ок...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Любите же вы на небольших факторах сделать большие выводы... Влияние рынка траков на общестрановую инфляцию само по себе нематериально. А если учесть, что бОльшая часть продаж американских аукционов - это экспорт, то и вовсе. Рост цен на вторичном рынке автомобилей в США - скорее инфляция, которую мы морем везем сюда в виде битых Пассатов Сравните долю б/у транспорта в продажах в США и у нас...

Так і нові авто в США подорожчали...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:40

Denik

Я и сам посчитал тот ответ недостаточно убедительным, поэтому переписал его полностью. Посмотрите выше
zРадио
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