Я не за їжу. Я про залізяки. В США подорожчали б/в автомобілі. Щоб купити новий трак - півроку черги. Піврічні б/в - на них майже аукціон та ціна може перевищити вартість нового...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я не за їжу. Я про залізяки. В США подорожчали б/в автомобілі. Щоб купити новий трак - півроку черги. Піврічні б/в - на них майже аукціон та ціна може перевищити вартість нового...
Додано: Пон 11 жов, 2021 20:34
Да я как бы не новенький с 2008 года здесь, но больше читаю чем пишу, явных троллей давно забанил, но когда ты начинаешь банишь людей с чьим мнением не согласен то через какое то время начинаешь читать только свое мнение, а это вредит делу.
Меня раздражают категории: угадал/ не угадал, тут должны работать стратегии, какие-то лучше, какие-то хуже. Не думаю что на форуме есть люди которые кладут все яйца в одну корзину.
Я не стесняюсь тырить идеи, если они лучше тех что в моей голове, но идей все меньше, троллинга все больше.
По курсу по прежнему считаю что пружина продолжает сжиматься, когда она стрельнет другой вопрос, с первых закупок газа, или с момента когда экономика потеряет ряд сегментов по причине неконкурентоспособности, а может как обычно стрельнет в самый непредсказуемый момент)
P.S. Но если следовать правилам жанра, то аналог 2008 год, при существенной коррекции цен на продукты нашего экспорта возникнет кассовый разрыв, пока не утрясется уровень новых цен.
Додано: Пон 11 жов, 2021 21:36
Любите же вы натянуть сову на глобус Ну ок - в США инфляция, в расчет которой входят автомобили, составила 5%; у нас инфляция, в расчет которой НЕ входят автомобили, составила 10%. Так что - если в нашу инфляцию добавить автомобили, она уменьшится до <5%, а не вырастет еще >10%? С чего это, интересно, если США - и производитель, и импортер авто, а мы - только импортер... То, что взлетело в цене в США (например, б/у транспорт), автоматом взлетит и у нас. Нам, между прочим, еще морем везти то, что взлетело у них в цене, а тарифы сегодня сами знаете какие. Т.е. этот фактор по нашей инфляции ударит сильнее, чем по американской
PS: на выходных вашему утверждению дали лаконичную оценку: "полнейший бред". Я с ней хоть и согласен, но посчитал нужным раскрыть, почему. Доказывать что-то цели нет. Хотите остаться при своем мнении, ок...
Додано: Пон 11 жов, 2021 21:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так і нові авто в США подорожчали...
Додано: Пон 11 жов, 2021 21:40
Denik
Я и сам посчитал тот ответ недостаточно убедительным, поэтому переписал его полностью. Посмотрите выше
Додано: Пон 11 жов, 2021 21:54
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