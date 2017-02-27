Додано: Пон 11 жов, 2021 21:36

Denik написав: zРадио написав: Ну вот отдельная продуктовая - американская 3,7% г/г, наша - 11,7% г/г. Период - август (за сентябрь по США еще нет данных, ожидаются на днях) Ну вот отдельная продуктовая - американская 3,7% г/г, наша - 11,7% г/г. Период - август (за сентябрь по США еще нет данных, ожидаются на днях)

Я не за їжу. Я про залізяки. В США подорожчали б/в автомобілі. Щоб купити новий трак - півроку черги. Піврічні б/в - на них майже аукціон та ціна може перевищити вартість нового... Я не за їжу. Я про залізяки. В США подорожчали б/в автомобілі. Щоб купити новий трак - півроку черги. Піврічні б/в - на них майже аукціон та ціна може перевищити вартість нового...

Любите же вы натянуть сову на глобусНу ок - в США инфляция, в расчет которой входят автомобили, составила 5%; у нас инфляция, в расчет которой НЕ входят автомобили, составила 10%. Так что - если в нашу инфляцию добавить автомобили, она уменьшится до <5%, а не вырастет еще >10%? С чего это, интересно, если США - и производитель, и импортер авто, а мы - только импортер... То, что взлетело в цене в США (например, б/у транспорт), автоматом взлетит и у нас. Нам, между прочим, еще морем везти то, что взлетело у них в цене, а тарифы сегодня сами знаете какие. Т.е. этот фактор по нашей инфляции ударит сильнее, чем по американскойPS: на выходных вашему утверждению дали лаконичную оценку: "полнейший бред". Я с ней хоть и согласен, но посчитал нужным раскрыть, почему. Доказывать что-то цели нет. Хотите остаться при своем мнении, ок...