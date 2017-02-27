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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8381838283838384>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 96
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
17%
16
26,50-27,00
34%
33
27,00-27,50
22%
21
27,50-28,00
8%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:36

  Denik написав:
  zРадио написав:Ну вот отдельная продуктовая - американская 3,7% г/г, наша - 11,7% г/г. Период - август (за сентябрь по США еще нет данных, ожидаются на днях)

Я не за їжу. Я про залізяки. В США подорожчали б/в автомобілі. Щоб купити новий трак - півроку черги. Піврічні б/в - на них майже аукціон та ціна може перевищити вартість нового...


Любите же вы натянуть сову на глобус :) Ну ок - в США инфляция, в расчет которой входят автомобили, составила 5%; у нас инфляция, в расчет которой НЕ входят автомобили, составила 10%. Так что - если в нашу инфляцию добавить автомобили, она уменьшится до <5%, а не вырастет еще >10%? С чего это, интересно, если США - и производитель, и импортер авто, а мы - только импортер... То, что взлетело в цене в США (например, б/у транспорт), автоматом взлетит и у нас. Нам, между прочим, еще морем везти то, что взлетело у них в цене, а тарифы сегодня сами знаете какие. Т.е. этот фактор по нашей инфляции ударит сильнее, чем по американской

PS: на выходных вашему утверждению дали лаконичную оценку: "полнейший бред". Я с ней хоть и согласен, но посчитал нужным раскрыть, почему. Доказывать что-то цели нет. Хотите остаться при своем мнении, ок...
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Любите же вы на небольших факторах сделать большие выводы... Влияние рынка траков на общестрановую инфляцию само по себе нематериально. А если учесть, что бОльшая часть продаж американских аукционов - это экспорт, то и вовсе. Рост цен на вторичном рынке автомобилей в США - скорее инфляция, которую мы морем везем сюда в виде битых Пассатов Сравните долю б/у транспорта в продажах в США и у нас...

Так і нові авто в США подорожчали...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:40

Denik

Я и сам посчитал тот ответ недостаточно убедительным, поэтому переписал его полностью. Посмотрите выше
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:54

  zРадио написав:Denik

Я и сам посчитал тот ответ недостаточно убедительным, поэтому переписал его полностью. Посмотрите выше

б/у автомобили и у нас подорожали
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  viy написав:возникнет кассовый разрыв, пока не утрясется уровень новых цен


возможны разные сценарии, но сценарий 2008 в прошлом, тогда и в 2014 старые цены держались до месяца, теперь такого нет и не будет

будет как в 1993-1994 (когда цены меняли по 3 раза на день)

не смотря на то, что народ в двое беднее, чем в 2008м есть достаточно богатых, способных купить по цене в 2 раза дороже, чем сегодня. а на них и ориентирован рынок
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:03

  prodigy написав:
  viy написав:возникнет кассовый разрыв, пока не утрясется уровень новых цен


возможны разные сценарии, но сценарий 2008 в прошлом, тогда и в 2014 старые цены держались до месяца, теперь такого нет и не будет

будет как в 1993-1994 (когда цены меняли по 3 раза на день)

не смотря на то, что народ в двое беднее, чем в 2008м есть достаточно богатых, способных купить по цене в 2 раза дороже, чем сегодня. а на них и ориентирован рынок

саме приємне тутай те, що тепер увесь світ в такому становищі :mrgreen:

нам то нормас, я дістану дідову кравчучку і буду виживати...

а "вот ту ду" золотому мільярду?

де їм взяти байденівку* чи меркелівку*?

зі. це майбутній супер бузінес на виробництві цих девайсів...
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:13

  Zebra написав:б/у автомобили и у нас подорожали

В гривні?
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:PS: на выходных вашему утверждению дали лаконичную оценку: "полнейший бред". Я с ней хоть и согласен, но посчитал нужным раскрыть, почему. Доказывать что-то цели нет. Хотите остаться при своем мнении, ок...

Мій прогноз на ревальвацію і подорожчання житла збувається, а ваш - на знецінення житла - поки що ні.
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