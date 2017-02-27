Додано: Вів 12 жов, 2021 11:20

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

12.10.2021.................26,3502

Гривна укрепилась на 1 копейку.



МКГ*............7.3663............7.3738...........+0.1%



В первый из двух полноценных рабочих дней этой недели торговлю начали очень рано. Еще до 10 часов, что мы привыкли считать открытием, НБУ успел выкпить дежурную пятерку и стать с заградительной интервенцией. Поэтому после 10 никаких событий, кроме колебания в пределах половины копейки не происходило.

В мире доллар вчера вечером вырос, чуть-чуть не дотянув до годового максимума, а потом немного откатился, оставшись выше вчерашних уровней.

Справочный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550, но это не точно, сегодня показания Укрдилинга расходятся с вестями об интервенции, но не противоречат справочному курсу. Расхождение в пределах копейки.



Результат вчерашних интервенций НБУ не известен, т.к. в анализе ликвидности они будут отражены вместе с сегодняшними.

Остатки на коррсчетах очень существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Приличный объем обналички ничего противопоставить не смог. Все остальное по нулям. Причину такого резкого наращивания ликвидности стоит искать в начале нового периода учета обязательных резервов.



В пятницу объем МБ уменьшился с 627.5 до 535.5 млн. Чистый спрос составил чуть меньше 400 млн. Стоит отметить, что ни в один из дней на этой неделе объем МБ не опускался ниже 500 млн. Клиентские обороты также немного сократились. Перевес предложения над спросом увеличился и превысил 100 млн.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.