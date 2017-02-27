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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8381838283838384

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 96
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
17%
16
26,50-27,00
34%
33
27,00-27,50
22%
21
27,50-28,00
8%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:15

  Denik написав:
  Zebra написав:б/у автомобили и у нас подорожали

В гривні?

в пшоні, "сємечкє" і чавуні :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.10.2021.................26,3502
Гривна укрепилась на 1 копейку.

МКГ*............7.3663............7.3738...........+0.1%

В первый из двух полноценных рабочих дней этой недели торговлю начали очень рано. Еще до 10 часов, что мы привыкли считать открытием, НБУ успел выкпить дежурную пятерку и стать с заградительной интервенцией. Поэтому после 10 никаких событий, кроме колебания в пределах половины копейки не происходило.
В мире доллар вчера вечером вырос, чуть-чуть не дотянув до годового максимума, а потом немного откатился, оставшись выше вчерашних уровней.
Справочный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550, но это не точно, сегодня показания Укрдилинга расходятся с вестями об интервенции, но не противоречат справочному курсу. Расхождение в пределах копейки.

Результат вчерашних интервенций НБУ не известен, т.к. в анализе ликвидности они будут отражены вместе с сегодняшними.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Приличный объем обналички ничего противопоставить не смог. Все остальное по нулям. Причину такого резкого наращивания ликвидности стоит искать в начале нового периода учета обязательных резервов.

В пятницу объем МБ уменьшился с 627.5 до 535.5 млн. Чистый спрос составил чуть меньше 400 млн. Стоит отметить, что ни в один из дней на этой неделе объем МБ не опускался ниже 500 млн. Клиентские обороты также немного сократились. Перевес предложения над спросом увеличился и превысил 100 млн.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:31

  Denik написав:Мій прогноз на ревальвацію і подорожчання житла збувається, а ваш - на знецінення житла - поки що ні.

Кратковременные флуктуации возможны, но стоимость жилья до сих пор не отыграла падение 2008 года.
Про ревальвация до тех уровней упоминать не будем.
juristkostya
 
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