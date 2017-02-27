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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8381838283838384

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 96
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
17%
16
26,50-27,00
34%
33
27,00-27,50
22%
21
27,50-28,00
8%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:15

  Denik написав:
  Zebra написав:б/у автомобили и у нас подорожали

В гривні?

в пшоні, "сємечкє" і чавуні :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.10.2021.................26,3502
Гривна укрепилась на 1 копейку.

МКГ*............7.3663............7.3738...........+0.1%

В первый из двух полноценных рабочих дней этой недели торговлю начали очень рано. Еще до 10 часов, что мы привыкли считать открытием, НБУ успел выкпить дежурную пятерку и стать с заградительной интервенцией. Поэтому после 10 никаких событий, кроме колебания в пределах половины копейки не происходило.
В мире доллар вчера вечером вырос, чуть-чуть не дотянув до годового максимума, а потом немного откатился, оставшись выше вчерашних уровней.
Справочный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550, но это не точно, сегодня показания Укрдилинга расходятся с вестями об интервенции, но не противоречат справочному курсу. Расхождение в пределах копейки.

Результат вчерашних интервенций НБУ не известен, т.к. в анализе ликвидности они будут отражены вместе с сегодняшними.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Приличный объем обналички ничего противопоставить не смог. Все остальное по нулям. Причину такого резкого наращивания ликвидности стоит искать в начале нового периода учета обязательных резервов.

В пятницу объем МБ уменьшился с 627.5 до 535.5 млн. Чистый спрос составил чуть меньше 400 млн. Стоит отметить, что ни в один из дней на этой неделе объем МБ не опускался ниже 500 млн. Клиентские обороты также немного сократились. Перевес предложения над спросом увеличился и превысил 100 млн.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:31

  Denik написав:Мій прогноз на ревальвацію і подорожчання житла збувається, а ваш - на знецінення житла - поки що ні.

Кратковременные флуктуации возможны, но стоимость жилья до сих пор не отыграла падение 2008 года.
Про ревальвация до тех уровней упоминать не будем.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:51

  Denik написав:
  Zebra написав:б/у автомобили и у нас подорожали

В гривні?

в usd конечно, в гривне дешевеют
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:54

  Denik написав:Мій прогноз на ревальвацію і подорожчання житла збувається, а ваш - на знецінення житла - поки що ні.

Пузирь на ринку нерухомості уже не можливий (немає відкладеного попиту, висока конкуренція серез забудовників, збільшення пропозиції на вторинку).
Номільного нерухомість навіть не поспіває за зростанням середної зарплати.
Zebra
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