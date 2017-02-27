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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8377837883798380

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 97
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
34%
33
27,00-27,50
22%
21
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:31

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.10.2021.................26,3502
Гривна укрепилась на 1 копейку.

МКГ*............7.3663............7.3738...........+0.1%

В первый из двух полноценных рабочих дней этой недели торговлю начали очень рано. Еще до 10 часов, что мы привыкли считать открытием, НБУ успел выкпить дежурную пятерку и стать с заградительной интервенцией. Поэтому после 10 никаких событий, кроме колебания в пределах половины копейки не происходило.
В мире доллар вчера вечером вырос, чуть-чуть не дотянув до годового максимума, а потом немного откатился, оставшись выше вчерашних уровней.
Справочный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550, но это не точно, сегодня показания Укрдилинга расходятся с вестями об интервенции, но не противоречат справочному курсу. Расхождение в пределах копейки.

Результат вчерашних интервенций НБУ не известен, т.к. в анализе ликвидности они будут отражены вместе с сегодняшними.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Приличный объем обналички ничего противопоставить не смог. Все остальное по нулям. Причину такого резкого наращивания ликвидности стоит искать в начале нового периода учета обязательных резервов.

В пятницу объем МБ уменьшился с 627.5 до 535.5 млн. Чистый спрос составил чуть меньше 400 млн. Стоит отметить, что ни в один из дней на этой неделе объем МБ не опускался ниже 500 млн. Клиентские обороты также немного сократились. Перевес предложения над спросом увеличился и превысил 100 млн.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:17

  Сибарит написав:В первый из двух полноценных рабочих дней этой недели торговлю начали очень рано. Еще до 10 часов, что мы привыкли считать открытием, НБУ успел выкпить дежурную пятерку и стать с заградительной интервенцией. Поэтому после 10 никаких событий, кроме колебания в пределах половины копейки не происходило.

Головний спекуль встановив свою базарну ціну, та ринок втратив свій вільний подих. Став дихати рідше, не видаючи зайвих звуків.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:06

Нацбанк сегодня купил 5-ку по 26,35, а сейчас активно тарится по 26,345. Там вроде сотня в ордере, вряд ли зальют полностью.
Разве что может уйти в 15:30.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Искатель написав:Нацбанк сегодня купил 5-ку по 26,35, а сейчас активно тарится по 26,345. Там вроде сотня в ордере, вряд ли зальют полностью.
Разве что может уйти в 15:30.
Не уйдёт, у него приказ из АП
Востаннє редагувалось funky77 в Вів 12 жов, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз.
funky77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:33

Компании отраслей промышленности, где в себестоимости товаров, минимум, 7% занимает цена на газ, в ноябре при нынешних ценах за кубометр газа будут убыточными, а в ноябре-декабре ожидаются остановки предприятий и снижение мощностей, сообщил председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник.

"В августе по цене на газ произошел переломный момент, она достигла 14 тыс. грн за куб. В сентябре около 40% исследуемых отраслей были убыточными из-за высокой цены на газ, а в октябре убытки, как ожидается, покажут 60%. При нынешней цене на газ 100% исследуемых отраслей будут убыточными", – сказал Олейник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в кулуарах Киевского международного экономического форума.

https://interfax.com.ua/news/economic/772459.html

Весело, весело встретим Новый год. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:36

  funky77 написав:
Искатель написав:Нацбанк сегодня купил 5-ку по 26,35, а сейчас активно тарится по 26,345. Там вроде сотня в ордере, вряд ли зальют полностью.
Разве что может уйти в 15:30.
Не уйдёт, у него приказ из АП

of USA
Прораб
 
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