ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:31
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:20
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.10.2021.................26,3502
Гривна укрепилась на 1 копейку.
МКГ*............7.3663............7.3738...........+0.1%
В первый из двух полноценных рабочих дней этой недели торговлю начали очень рано. Еще до 10 часов, что мы привыкли считать открытием, НБУ успел выкпить дежурную пятерку и стать с заградительной интервенцией. Поэтому после 10 никаких событий, кроме колебания в пределах половины копейки не происходило.
В мире доллар вчера вечером вырос, чуть-чуть не дотянув до годового максимума, а потом немного откатился, оставшись выше вчерашних уровней.
Справочный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550, но это не точно, сегодня показания Укрдилинга расходятся с вестями об интервенции, но не противоречат справочному курсу. Расхождение в пределах копейки.
Результат вчерашних интервенций НБУ не известен, т.к. в анализе ликвидности они будут отражены вместе с сегодняшними.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Приличный объем обналички ничего противопоставить не смог. Все остальное по нулям. Причину такого резкого наращивания ликвидности стоит искать в начале нового периода учета обязательных резервов.
В пятницу объем МБ уменьшился с 627.5 до 535.5 млн. Чистый спрос составил чуть меньше 400 млн. Стоит отметить, что ни в один из дней на этой неделе объем МБ не опускался ниже 500 млн. Клиентские обороты также немного сократились. Перевес предложения над спросом увеличился и превысил 100 млн.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Вів 12 жов, 2021 13:17
Головний спекуль встановив свою базарну ціну, та ринок втратив свій вільний подих. Став дихати рідше, не видаючи зайвих звуків.
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:06
Нацбанк сегодня купил 5-ку по 26,35, а сейчас активно тарится по 26,345. Там вроде сотня в ордере, вряд ли зальют полностью.
Разве что может уйти в 15:30.
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не уйдёт, у него приказ из АП
Востаннє редагувалось funky77 в Вів 12 жов, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:33
Компании отраслей промышленности, где в себестоимости товаров, минимум, 7% занимает цена на газ, в ноябре при нынешних ценах за кубометр газа будут убыточными, а в ноябре-декабре ожидаются остановки предприятий и снижение мощностей, сообщил председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник.
"В августе по цене на газ произошел переломный момент, она достигла 14 тыс. грн за куб. В сентябре около 40% исследуемых отраслей были убыточными из-за высокой цены на газ, а в октябре убытки, как ожидается, покажут 60%. При нынешней цене на газ 100% исследуемых отраслей будут убыточными", – сказал Олейник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в кулуарах Киевского международного экономического форума.
Весело, весело встретим Новый год.
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:36
|