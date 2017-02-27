ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:31
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:20
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.10.2021.................26,3502
Гривна укрепилась на 1 копейку.
МКГ*............7.3663............7.3738...........+0.1%
В первый из двух полноценных рабочих дней этой недели торговлю начали очень рано. Еще до 10 часов, что мы привыкли считать открытием, НБУ успел выкпить дежурную пятерку и стать с заградительной интервенцией. Поэтому после 10 никаких событий, кроме колебания в пределах половины копейки не происходило.
В мире доллар вчера вечером вырос, чуть-чуть не дотянув до годового максимума, а потом немного откатился, оставшись выше вчерашних уровней.
Справочный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550, но это не точно, сегодня показания Укрдилинга расходятся с вестями об интервенции, но не противоречат справочному курсу. Расхождение в пределах копейки.
Результат вчерашних интервенций НБУ не известен, т.к. в анализе ликвидности они будут отражены вместе с сегодняшними.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Приличный объем обналички ничего противопоставить не смог. Все остальное по нулям. Причину такого резкого наращивания ликвидности стоит искать в начале нового периода учета обязательных резервов.
В пятницу объем МБ уменьшился с 627.5 до 535.5 млн. Чистый спрос составил чуть меньше 400 млн. Стоит отметить, что ни в один из дней на этой неделе объем МБ не опускался ниже 500 млн. Клиентские обороты также немного сократились. Перевес предложения над спросом увеличился и превысил 100 млн.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Вів 12 жов, 2021 13:17
Головний спекуль встановив свою базарну ціну, та ринок втратив свій вільний подих. Став дихати рідше, не видаючи зайвих звуків.
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:06
Нацбанк сегодня купил 5-ку по 26,35, а сейчас активно тарится по 26,345. Там вроде сотня в ордере, вряд ли зальют полностью.
Разве что может уйти в 15:30.
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не уйдёт, у него приказ из АП
Востаннє редагувалось funky77 в Вів 12 жов, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:36
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:02
Не дають заробити спекулянтам. Багато хто ризикував перебуваючи в гривні, для того щоб отримати дивіденди у вигляді низької ціни відкупу. А тут таке...
Але НБУ молодець. Все правильно робить. Хоч я від того трохи не доотримаю прибутку у доларах проте в довгостроковій перспективі таке рішення НБУ є єдиним вірним варіантом дій.
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ага, заливать рынок гривной, разгоняя инфляцию. Но зато хомяки спокойны
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:14
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............12.10.2021............13.10.2021
дата розрахунку..............11.10.2021.............12.10.2021
Євро.................................30,5012..................30,4265...-0.24%
Долар США......................26,36......................26,349...-0.04%
После полудня курс почти не изменился.
В первый из двух полноценных рабочих дней этой недели торговлю начали очень рано. Еще до 10 часов, что мы привыкли считать открытием, НБУ успел выкпить дежурную пятерку и стать с заградительной интервенцией. Условно будем считать, что открылись на уровне вчерашнего закрытия. Поэтому после 10 никаких событий, кроме колебания в пределах половины копейки не происходило.
В мире доллар вчера вечером вырос, чуть-чуть не дотянув до годового максимума, а потом немного откатился, оставшись выше вчерашних уровней.
Справочный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550, но это не точно, сегодня показания Укрдилинга расходятся с вестями об интервенции, но не противоречат справочному курсу. Расхождение в пределах копейки.
После 12 продолжились колебания в пределах половины копейки. Стабильность сохранялась до фактического окончания сессии в 15-30.
В мире доллар с 15 часов резко пошел в рост и уже обновил годовой максимум.
Официальный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550. Степень достоверности та же. За день опустились на полкопейки.
Этот день в истории:
2020 - 28.2481 (+4) -190
2019 - 24.5380 (+0) +181
2018 - 27.9282 (-6)
2017 - 26.6347 (+10)
По крайней мере, его действия выглядят логичными на этой неделе. Чехарда выходных у нас и в США не способствует спокойствию на рынке. Является ли это принципиальной позицией, увидим через недельку. Сейчас не лучшее время делать выводы по краткосрочным наблюдениям.
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
К чему эти истории, если все прекрасно знают, почему и для кого он старается. Чисто ручное управление в интересах экспорта
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