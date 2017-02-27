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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8378837983808381>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 97
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
34%
33
27,00-27,50
22%
21
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:31

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.10.2021.................26,3502
Гривна укрепилась на 1 копейку.

МКГ*............7.3663............7.3738...........+0.1%

В первый из двух полноценных рабочих дней этой недели торговлю начали очень рано. Еще до 10 часов, что мы привыкли считать открытием, НБУ успел выкпить дежурную пятерку и стать с заградительной интервенцией. Поэтому после 10 никаких событий, кроме колебания в пределах половины копейки не происходило.
В мире доллар вчера вечером вырос, чуть-чуть не дотянув до годового максимума, а потом немного откатился, оставшись выше вчерашних уровней.
Справочный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550, но это не точно, сегодня показания Укрдилинга расходятся с вестями об интервенции, но не противоречат справочному курсу. Расхождение в пределах копейки.

Результат вчерашних интервенций НБУ не известен, т.к. в анализе ликвидности они будут отражены вместе с сегодняшними.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Приличный объем обналички ничего противопоставить не смог. Все остальное по нулям. Причину такого резкого наращивания ликвидности стоит искать в начале нового периода учета обязательных резервов.

В пятницу объем МБ уменьшился с 627.5 до 535.5 млн. Чистый спрос составил чуть меньше 400 млн. Стоит отметить, что ни в один из дней на этой неделе объем МБ не опускался ниже 500 млн. Клиентские обороты также немного сократились. Перевес предложения над спросом увеличился и превысил 100 млн.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:17

  Сибарит написав:В первый из двух полноценных рабочих дней этой недели торговлю начали очень рано. Еще до 10 часов, что мы привыкли считать открытием, НБУ успел выкпить дежурную пятерку и стать с заградительной интервенцией. Поэтому после 10 никаких событий, кроме колебания в пределах половины копейки не происходило.

Головний спекуль встановив свою базарну ціну, та ринок втратив свій вільний подих. Став дихати рідше, не видаючи зайвих звуків.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:06

Нацбанк сегодня купил 5-ку по 26,35, а сейчас активно тарится по 26,345. Там вроде сотня в ордере, вряд ли зальют полностью.
Разве что может уйти в 15:30.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Искатель написав:Нацбанк сегодня купил 5-ку по 26,35, а сейчас активно тарится по 26,345. Там вроде сотня в ордере, вряд ли зальют полностью.
Разве что может уйти в 15:30.
Не уйдёт, у него приказ из АП
Востаннє редагувалось funky77 в Вів 12 жов, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз.
funky77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:36

  funky77 написав:
Искатель написав:Нацбанк сегодня купил 5-ку по 26,35, а сейчас активно тарится по 26,345. Там вроде сотня в ордере, вряд ли зальют полностью.
Разве что может уйти в 15:30.
Не уйдёт, у него приказ из АП

of USA
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:02

  Искатель написав:Нацбанк сегодня купил 5-ку по 26,35, а сейчас активно тарится по 26,345. Там вроде сотня в ордере, вряд ли зальют полностью.
Разве что может уйти в 15:30.

Не дають заробити спекулянтам. Багато хто ризикував перебуваючи в гривні, для того щоб отримати дивіденди у вигляді низької ціни відкупу. А тут таке...
Але НБУ молодець. Все правильно робить. Хоч я від того трохи не доотримаю прибутку у доларах проте в довгостроковій перспективі таке рішення НБУ є єдиним вірним варіантом дій.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав:
  Искатель написав:Нацбанк сегодня купил 5-ку по 26,35, а сейчас активно тарится по 26,345. Там вроде сотня в ордере, вряд ли зальют полностью.
Разве что может уйти в 15:30.

Не дають заробити спекулянтам. Багато хто ризикував перебуваючи в гривні, для того щоб отримати дивіденди у вигляді низької ціни відкупу. А тут таке...
Але НБУ молодець. Все правильно робить. Хоч я від того трохи не доотримаю прибутку у доларах проте в довгостроковій перспективі таке рішення НБУ є єдиним вірним варіантом дій.
Ага, заливать рынок гривной, разгоняя инфляцию. Но зато хомяки спокойны
funky77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:14

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............12.10.2021............13.10.2021
дата розрахунку..............11.10.2021.............12.10.2021
Євро.................................30,5012..................30,4265...-0.24%
Долар США......................26,36......................26,349...-0.04%
После полудня курс почти не изменился.

В первый из двух полноценных рабочих дней этой недели торговлю начали очень рано. Еще до 10 часов, что мы привыкли считать открытием, НБУ успел выкпить дежурную пятерку и стать с заградительной интервенцией. Условно будем считать, что открылись на уровне вчерашнего закрытия. Поэтому после 10 никаких событий, кроме колебания в пределах половины копейки не происходило.
В мире доллар вчера вечером вырос, чуть-чуть не дотянув до годового максимума, а потом немного откатился, оставшись выше вчерашних уровней.
Справочный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550, но это не точно, сегодня показания Укрдилинга расходятся с вестями об интервенции, но не противоречат справочному курсу. Расхождение в пределах копейки.
После 12 продолжились колебания в пределах половины копейки. Стабильность сохранялась до фактического окончания сессии в 15-30.
В мире доллар с 15 часов резко пошел в рост и уже обновил годовой максимум.
Официальный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550. Степень достоверности та же. За день опустились на полкопейки.

Этот день в истории:
2020 - 28.2481 (+4) -190
2019 - 24.5380 (+0) +181

2018 - 27.9282 (-6)
2017 - 26.6347 (+10)

  Realist написав:Але НБУ молодець. Все правильно робить. Хоч я від того трохи не доотримаю прибутку у доларах проте в довгостроковій перспективі таке рішення НБУ є єдиним вірним варіантом дій.

По крайней мере, его действия выглядят логичными на этой неделе. Чехарда выходных у нас и в США не способствует спокойствию на рынке. Является ли это принципиальной позицией, увидим через недельку. Сейчас не лучшее время делать выводы по краткосрочным наблюдениям.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

К чему эти истории, если все прекрасно знают, почему и для кого он старается. Чисто ручное управление в интересах экспорта
funky77
 
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