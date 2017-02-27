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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8378837983808381

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 97
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
34%
33
27,00-27,50
22%
21
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:27

  funky77 написав:К чему эти истории, если все прекрасно знают, почему и для кого он старается. Чисто ручное управление в интересах экспорта

А хіба це найгірший варіант?
Чи він має стояти на боці імпортерів, а наші підприємства позакривались та нерезів, щоб вони ще більше заробили на курсовій різниці? Чи ви думаєте, що експортом займаються тільки металурги та агросектор а всі інші підприємства закордон нічого не продають?
Ще не народився той хто всім би вгодив.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав:
  funky77 написав:К чему эти истории, если все прекрасно знают, почему и для кого он старается. Чисто ручное управление в интересах экспорта

А хіба це найгірший варіант?
Чи він має стояти на боці імпортерів, а наші підприємства позакривались та нерезів, щоб вони ще більше заробили на курсовій різниці? Чи ви думаєте, що експортом займаються тільки металурги та агросектор а всі інші підприємства закордон нічого не продають?
Ще не народився той хто всім би вгодив.
Я всего лишь против ручного управления рынка в угоду определённых групп. Так же НБУ должен заниматься таргетированием инфляции, а не выручать местных олигархов.
funky77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пусть вообще на год установят фиксированный удобный для них курс, согласованный с условным Ахметовым, и заложат его же в бюджет. И всё будет чётко))))
funky77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:59

  Realist написав:Не дають заробити спекулянтам. Багато хто ризикував перебуваючи в гривні, для того щоб отримати дивіденди у вигляді низької ціни відкупу. А тут таке...
Але НБУ молодець. Все правильно робить. Хоч я від того трохи не доотримаю прибутку у доларах проте в довгостроковій перспективі таке рішення НБУ є єдиним вірним варіантом дій.

Тільки варто пам'ятати, що коли хтось виграв, то одночасно хтось програв. Платник податків явно не у виграші.
Прораб
 
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