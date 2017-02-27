|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:27
funky77 написав:
К чему эти истории, если все прекрасно знают, почему и для кого он старается. Чисто ручное управление в интересах экспорта
А хіба це найгірший варіант?
Чи він має стояти на боці імпортерів, а наші підприємства позакривались та нерезів, щоб вони ще більше заробили на курсовій різниці? Чи ви думаєте, що експортом займаються тільки металурги та агросектор а всі інші підприємства закордон нічого не продають?
Ще не народився той хто всім би вгодив.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1269
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 1564 раз.
- Подякували: 1369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:32
Realist написав: funky77 написав:
К чему эти истории, если все прекрасно знают, почему и для кого он старается. Чисто ручное управление в интересах экспорта
А хіба це найгірший варіант?
Чи він має стояти на боці імпортерів, а наші підприємства позакривались та нерезів, щоб вони ще більше заробили на курсовій різниці? Чи ви думаєте, що експортом займаються тільки металурги та агросектор а всі інші підприємства закордон нічого не продають?
Ще не народився той хто всім би вгодив.
Я всего лишь против ручного управления рынка в угоду определённых групп. Так же НБУ должен заниматься таргетированием инфляции, а не выручать местных олигархов.
-
funky77
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 19.03.14
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:36
Пусть вообще на год установят фиксированный удобный для них курс, согласованный с условным Ахметовым, и заложат его же в бюджет. И всё будет чётко))))
-
funky77
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 19.03.14
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:59
Realist написав:
Не дають заробити спекулянтам. Багато хто ризикував перебуваючи в гривні, для того щоб отримати дивіденди у вигляді низької ціни відкупу. А тут таке...Але НБУ молодець. Все правильно робить.
Хоч я від того трохи не доотримаю прибутку у доларах проте в довгостроковій перспективі таке рішення НБУ є єдиним вірним варіантом дій.
Тільки варто пам'ятати, що коли хтось виграв, то одночасно хтось програв. Платник податків явно не у виграші.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7780
|10004117
|
Вів 12 жов, 2021 16:03
ЛОБ
|
|27835
|11107871
|
|
|1188
|2524114
|
|