funky77 написав:К чему эти истории, если все прекрасно знают, почему и для кого он старается. Чисто ручное управление в интересах экспорта
А хіба це найгірший варіант? Чи він має стояти на боці імпортерів, а наші підприємства позакривались та нерезів, щоб вони ще більше заробили на курсовій різниці? Чи ви думаєте, що експортом займаються тільки металурги та агросектор а всі інші підприємства закордон нічого не продають? Ще не народився той хто всім би вгодив.
funky77 написав:К чему эти истории, если все прекрасно знают, почему и для кого он старается. Чисто ручное управление в интересах экспорта
А хіба це найгірший варіант? Чи він має стояти на боці імпортерів, а наші підприємства позакривались та нерезів, щоб вони ще більше заробили на курсовій різниці? Чи ви думаєте, що експортом займаються тільки металурги та агросектор а всі інші підприємства закордон нічого не продають? Ще не народився той хто всім би вгодив.
Я всего лишь против ручного управления рынка в угоду определённых групп. Так же НБУ должен заниматься таргетированием инфляции, а не выручать местных олигархов.
Realist написав:Не дають заробити спекулянтам. Багато хто ризикував перебуваючи в гривні, для того щоб отримати дивіденди у вигляді низької ціни відкупу. А тут таке... Але НБУ молодець. Все правильно робить. Хоч я від того трохи не доотримаю прибутку у доларах проте в довгостроковій перспективі таке рішення НБУ є єдиним вірним варіантом дій.
Тільки варто пам'ятати, що коли хтось виграв, то одночасно хтось програв. Платник податків явно не у виграші.
После вчерашней работы по доллару на ТОМе из-за выходного Дня Колумба в США, сегодня украинский межбанк вошел в свой обычный деловой ритм. Клиенты спешили. Перед длинными выходными у них остается очень мало времени для закрытия своих внешнеэкономических сделок, а также для финансирования своих затрат в гривне. Тем более, что скоро уже период налоговых платежей и тогда гривна вообще будет в дефиците. Это все понимают и поэтому сегодня продавцы спешили активно распродавать свои валютные поступления, а вот покупатели явно выжидали оптимально низких котировок. Точки над “i” в части сомнений по дальнейшему курсовому тренду расставил Нацбанк. Уже с самого утра он вышел в начале с покупкой “дежурных” $5 млн по 26,35 гривен, а затем закрыл эту сумму и очень быстро ушел с рынка. Но буквально сразу же опять вернулся с покупкой доллара по 26,345 гривен и простоял с этой котировкой до самого окончания активной фазы торгов.
После второго выхода НБУ уже все участники сессии поняли “видение” регулятора на сегодня по курсу и уже стали отталкиваться от его уровня. К 11 часам доллар просел с утренних 26,34/27,36 гривен до 26,335/26,355 гривен, а к обеду опять вернулся к котировкам 26,34/26,36.
После обеда “топтание” вокруг ценника регулятора на межбанке продолжилось и завершилась сессия по доллару курсом 26,345/26,365.
Аукцион Минфина Украины прошел крайне вяло. Было продано бумаг всего на 513,8 млн гривен и особой “погоды” ни на ресурсном, ни на валютном рынках это завтра не сформирует.
Главные события 12 октября на валютном рынке:
Курс доллара за день почти не изменился и торги закончились уровнем 26,345/26,365.
Нацбанк дважды выходил на торги. В начале с покупкой доллара по 26,35 гривен и купил $5 млн, а затем вышел во второй раз с котировкой 26,345 гривен и простоял с этим ценником уже до конца активной фазы сессии.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3502 гривен за доллар, а официальный курс на 13 октября 2021 года установлен на уровне 26,349 гривен за доллар.