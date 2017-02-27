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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8379838083818382>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 97
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
34%
33
27,00-27,50
22%
21
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:27

  funky77 написав:К чему эти истории, если все прекрасно знают, почему и для кого он старается. Чисто ручное управление в интересах экспорта

А хіба це найгірший варіант?
Чи він має стояти на боці імпортерів, а наші підприємства позакривались та нерезів, щоб вони ще більше заробили на курсовій різниці? Чи ви думаєте, що експортом займаються тільки металурги та агросектор а всі інші підприємства закордон нічого не продають?
Ще не народився той хто всім би вгодив.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав:
  funky77 написав:К чему эти истории, если все прекрасно знают, почему и для кого он старается. Чисто ручное управление в интересах экспорта

А хіба це найгірший варіант?
Чи він має стояти на боці імпортерів, а наші підприємства позакривались та нерезів, щоб вони ще більше заробили на курсовій різниці? Чи ви думаєте, що експортом займаються тільки металурги та агросектор а всі інші підприємства закордон нічого не продають?
Ще не народився той хто всім би вгодив.
Я всего лишь против ручного управления рынка в угоду определённых групп. Так же НБУ должен заниматься таргетированием инфляции, а не выручать местных олигархов.
funky77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пусть вообще на год установят фиксированный удобный для них курс, согласованный с условным Ахметовым, и заложат его же в бюджет. И всё будет чётко))))
funky77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:59

  Realist написав:Не дають заробити спекулянтам. Багато хто ризикував перебуваючи в гривні, для того щоб отримати дивіденди у вигляді низької ціни відкупу. А тут таке...
Але НБУ молодець. Все правильно робить. Хоч я від того трохи не доотримаю прибутку у доларах проте в довгостроковій перспективі таке рішення НБУ є єдиним вірним варіантом дій.

Тільки варто пам'ятати, що коли хтось виграв, то одночасно хтось програв. Платник податків явно не у виграші.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:51

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 12 жовтня 2021 року до державного бюджету
залучено 0.514 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.10.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:31

Межбанк: почему курс перестал падать

После вчерашней работы по доллару на ТОМе из-за выходного Дня Колумба в США, сегодня украинский межбанк вошел в свой обычный деловой ритм. Клиенты спешили. Перед длинными выходными у них остается очень мало времени для закрытия своих внешнеэкономических сделок, а также для финансирования своих затрат в гривне. Тем более, что скоро уже период налоговых платежей и тогда гривна вообще будет в дефиците. Это все понимают и поэтому сегодня продавцы спешили активно распродавать свои валютные поступления, а вот покупатели явно выжидали оптимально низких котировок. Точки над “i” в части сомнений по дальнейшему курсовому тренду расставил Нацбанк. Уже с самого утра он вышел в начале с покупкой “дежурных” $5 млн по 26,35 гривен, а затем закрыл эту сумму и очень быстро ушел с рынка. Но буквально сразу же опять вернулся с покупкой доллара по 26,345 гривен и простоял с этой котировкой до самого окончания активной фазы торгов.

После второго выхода НБУ уже все участники сессии поняли “видение” регулятора на сегодня по курсу и уже стали отталкиваться от его уровня. К 11 часам доллар просел с утренних 26,34/27,36 гривен до 26,335/26,355 гривен, а к обеду опять вернулся к котировкам 26,34/26,36.

После обеда “топтание” вокруг ценника регулятора на межбанке продолжилось и завершилась сессия по доллару курсом 26,345/26,365.

Аукцион Минфина Украины прошел крайне вяло. Было продано бумаг всего на 513,8 млн гривен и особой “погоды” ни на ресурсном, ни на валютном рынках это завтра не сформирует.

Главные события 12 октября на валютном рынке:

Курс доллара за день почти не изменился и торги закончились уровнем 26,345/26,365.

Нацбанк дважды выходил на торги. В начале с покупкой доллара по 26,35 гривен и купил $5 млн, а затем вышел во второй раз с котировкой 26,345 гривен и простоял с этим ценником уже до конца активной фазы сессии.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3502 гривен за доллар, а официальный курс на 13 октября 2021 года установлен на уровне 26,349 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:34

  funky77 написав:Пусть вообще на год установят фиксированный удобный для них курс, согласованный с условным Ахметовым, и заложат его же в бюджет. И всё будет чётко))))

Условные ахметовы, которых вы так ненавидите - крупнейшие работодатели, поставщики валюты в страну и плательщики налогов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:17

  funky77 написав:
Realist написав:
  funky77 написав:К чему эти истории, если все прекрасно знают, почему и для кого он старается. Чисто ручное управление в интересах экспорта

А хіба це найгірший варіант?
Чи він має стояти на боці імпортерів, а наші підприємства позакривались та нерезів, щоб вони ще більше заробили на курсовій різниці? Чи ви думаєте, що експортом займаються тільки металурги та агросектор а всі інші підприємства закордон нічого не продають?
Ще не народився той хто всім би вгодив.
Я всего лишь против ручного управления рынка в угоду определённых групп. Так же НБУ должен заниматься таргетированием инфляции, а не выручать местных олигархов.

казалось бы прописные истины, а все-таки надо их повторять.

стимулирование экспорта - это нормальная практика государства. чем больше экспорт, ниже импорт - тем больше добавленная стоимость внутри страны. Япония в свое время не давала дорожать иене, сейчас Китай не дает укрепиться юаню. при торговом профиците Китая как должен укрепляться курс юаня? ;)

да для отдельного гражданина со стабильным доходом вроде бы выгодна сильная гривна. но только на первый взгляд.
в целом для населения - чем больше производят внутри страны, тем больше заработают работники. и отдельные граждане тоже.

а то, что в экспорте много под контролем олигархов - так это вопросы к АМКУ. а экспорт надо развивать.

структура экспорта
40% - металлургия
40% - агро
20% - все остальное. и вот это остальное надо увеличивать.

как-то так
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Starikan написав:
  funky77 написав:Пусть вообще на год установят фиксированный удобный для них курс, согласованный с условным Ахметовым, и заложат его же в бюджет. И всё будет чётко))))

Условные ахметовы, которых вы так ненавидите - крупнейшие работодатели, поставщики валюты в страну и плательщики налогов.
Ещё раз, я за свободное курсообразование, даже если при этом мы придём на 30,30. И не нужно мне тут за их благотетели рассказывать. Вместо того, чтобы модернизировать предприятия, повышая конкурентоспособность, они выжимают все соки с отжатого у нас же в 90-х, постоянно требуя то удобный курс, то запрет на вывоз металлолома, чтобы продолжать скупать его за бесценок.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:26

  Starikan написав:
  funky77 написав:Пусть вообще на год установят фиксированный удобный для них курс, согласованный с условным Ахметовым, и заложат его же в бюджет. И всё будет чётко))))

Условные ахметовы, которых вы так ненавидите - крупнейшие работодатели, поставщики валюты в страну и плательщики налогов.

Извините за аналогию военные заводы 3го рейха тоже были крупнейшими работодателями. И что на них теперь молиться? Любая монополия - крупнейший работодатель по определению, потому других работодателей в том сегменте экономики может не быть.
vitaliian
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