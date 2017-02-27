Кабмин при этом прогнозирует рост 4% в 2021-м и 3,8% в 2022-м (последнее уже в проекте Бюджета)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 18:29
Вышел свежий отчет МВФ World Economic Outlook. Прогноз роста ВВП Украины, как и большинства других стран мира, ухудшен - 3,5% в 2021-м (пред. 4%) и 3,6% в 2022-м (пред. 3,4%).
Кабмин при этом прогнозирует рост 4% в 2021-м и 3,8% в 2022-м (последнее уже в проекте Бюджета)
Додано: Вів 12 жов, 2021 18:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
казалось бы прописные истины, а все-таки надо их повторять.
стимулирование экспорта - это нормальная практика государства. чем больше экспорт, ниже импорт - тем больше добавленная стоимость внутри страны. Япония в свое время не давала дорожать иене, сейчас Китай не дает укрепиться юаню. при торговом профиците Китая как должен укрепляться курс юаня?
да для отдельного гражданина со стабильным доходом вроде бы выгодна сильная гривна. но только на первый взгляд.
в целом для населения - чем больше производят внутри страны, тем больше заработают работники. и отдельные граждане тоже.
а то, что в экспорте много под контролем олигархов - так это вопросы к АМКУ. а экспорт надо развивать.
структура экспорта
40% - металлургия
40% - агро
20% - все остальное. и вот это остальное надо увеличивать.
как-то так[/quote]Вы ещё за зелёную энергетику расскажите, как у нас её развивают, и где-то в Японии или Европе ))))
Додано: Вів 12 жов, 2021 18:35
funky77
Так у нас как раз и не свободное курсообразование, при свободном давно бы уже 25 пробили
Додано: Вів 12 жов, 2021 19:16
Брехня. Платят они копейки с прибыли не соответствующие размаху деятельности по сравнению с госкомпаниями, пряча прибыль в оффшорах.
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