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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8379838083818382

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 98
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
35%
34
27,00-27,50
21%
21
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:29

Вышел свежий отчет МВФ World Economic Outlook. Прогноз роста ВВП Украины, как и большинства других стран мира, ухудшен - 3,5% в 2021-м (пред. 4%) и 3,6% в 2022-м (пред. 3,4%).

Кабмин при этом прогнозирует рост 4% в 2021-м и 3,8% в 2022-м (последнее уже в проекте Бюджета)

Зображення

https://www.imf.org/-/media/Files/Publi ... /text.ashx
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Shaman написав:
  funky77 написав:
Realist написав:[quote="5314087:funky77"]К чему эти истории, если все прекрасно знают, почему и для кого он старается. Чисто ручное управление в интересах экспорта

А хіба це найгірший варіант?
Чи він має стояти на боці імпортерів, а наші підприємства позакривались та нерезів, щоб вони ще більше заробили на курсовій різниці? Чи ви думаєте, що експортом займаються тільки металурги та агросектор а всі інші підприємства закордон нічого не продають?
Ще не народився той хто всім би вгодив.
Я всего лишь против ручного управления рынка в угоду определённых групп. Так же НБУ должен заниматься таргетированием инфляции, а не выручать местных олигархов.

казалось бы прописные истины, а все-таки надо их повторять.

стимулирование экспорта - это нормальная практика государства. чем больше экспорт, ниже импорт - тем больше добавленная стоимость внутри страны. Япония в свое время не давала дорожать иене, сейчас Китай не дает укрепиться юаню. при торговом профиците Китая как должен укрепляться курс юаня? ;)

да для отдельного гражданина со стабильным доходом вроде бы выгодна сильная гривна. но только на первый взгляд.
в целом для населения - чем больше производят внутри страны, тем больше заработают работники. и отдельные граждане тоже.

а то, что в экспорте много под контролем олигархов - так это вопросы к АМКУ. а экспорт надо развивать.

структура экспорта
40% - металлургия
40% - агро
20% - все остальное. и вот это остальное надо увеличивать.

как-то так[/quote]Вы ещё за зелёную энергетику расскажите, как у нас её развивают, и где-то в Японии или Европе ))))
funky77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:35

funky77
Так у нас как раз и не свободное курсообразование, при свободном давно бы уже 25 пробили
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:16

  Starikan написав:
  funky77 написав:Пусть вообще на год установят фиксированный удобный для них курс, согласованный с условным Ахметовым, и заложат его же в бюджет. И всё будет чётко))))

Условные ахметовы, которых вы так ненавидите - крупнейшие работодатели, поставщики валюты в страну и плательщики налогов.


Брехня. Платят они копейки с прибыли не соответствующие размаху деятельности по сравнению с госкомпаниями, пряча прибыль в оффшорах.

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... sledovanie
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лицарі офшору, нічого не приховують. Просто у силу різних обставин сума їх податкових платежів менше, ніж у більшості інших платників податків. :wink:
У цьому світі у кожного свої герої.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:05

  Прораб написав:Лицарі офшору, нічого не приховують. Просто у силу різних обставин сума їх податкових платежів менше, ніж у більшості інших платників податків. :wink:
У цьому світі у кожного свої герої.

та ясен пєнь, що без олігархів ми загнемся, тому їх тре берегти
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:16

  flyman написав:
  Прораб написав:Лицарі офшору, нічого не приховують. Просто у силу різних обставин сума їх податкових платежів менше, ніж у більшості інших платників податків. :wink:
У цьому світі у кожного свої герої.

та ясен пєнь, що без олігархів ми загнемся, тому їх тре берегти

Я так понимаю, только факт существования Ахметова мешаем нам с вами учредить металлургический завод :-)))))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:24

  rorandak написав:funky77
Так у нас как раз и не свободное курсообразование, при свободном давно бы уже 25 пробили

І це не дивлячись на пройдені пару трійку технічних дефолтів, які додали людям нові обов'язки. Це невичерпний потенціал.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:33

  Прораб написав:
  rorandak написав:funky77
Так у нас как раз и не свободное курсообразование, при свободном давно бы уже 25 пробили

І це не дивлячись на пройдені пару трійку технічних дефолтів, які додали людям нові обов'язки. Це невичерпний потенціал.

Дефолт, это обнуление части обязанностей, еслишо
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:57

  juristkostya написав:Дефолт, это обнуление части обязанностей, еслишо

І що, щось обнулилося?
Прораб
 
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