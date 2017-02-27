Додано: Вів 12 жов, 2021 18:30

Shaman написав: funky77 написав: Realist написав: [quote="5314087:funky77"]К чему эти истории, если все прекрасно знают, почему и для кого он старается. Чисто ручное управление в интересах экспорта

А хіба це найгірший варіант?

Чи він має стояти на боці імпортерів, а наші підприємства позакривались та нерезів, щоб вони ще більше заробили на курсовій різниці? Чи ви думаєте, що експортом займаються тільки металурги та агросектор а всі інші підприємства закордон нічого не продають?

Ще не народився той хто всім би вгодив. А хіба це найгірший варіант?Чи він має стояти на боці імпортерів, а наші підприємства позакривались та нерезів, щоб вони ще більше заробили на курсовій різниці? Чи ви думаєте, що експортом займаються тільки металурги та агросектор а всі інші підприємства закордон нічого не продають?Ще не народився той хто всім би вгодив. Я всего лишь против ручного управления рынка в угоду определённых групп. Так же НБУ должен заниматься таргетированием инфляции, а не выручать местных олигархов. Я всего лишь против ручного управления рынка в угоду определённых групп. Так же НБУ должен заниматься таргетированием инфляции, а не выручать местных олигархов.

казалось бы прописные истины, а все-таки надо их повторять.стимулирование экспорта - это нормальная практика государства. чем больше экспорт, ниже импорт - тем больше добавленная стоимость внутри страны. Япония в свое время не давала дорожать иене, сейчас Китай не дает укрепиться юаню. при торговом профиците Китая как должен укрепляться курс юаня?да для отдельного гражданина со стабильным доходом вроде бы выгодна сильная гривна. но только на первый взгляд.в целом для населения - чем больше производят внутри страны, тем больше заработают работники. и отдельные граждане тоже.а то, что в экспорте много под контролем олигархов - так это вопросы к АМКУ. а экспорт надо развивать.структура экспорта40% - металлургия40% - агро20% - все остальное. и вот это остальное надо увеличивать.как-то так[/quote]Вы ещё за зелёную энергетику расскажите, как у нас её развивают, и где-то в Японии или Европе ))))