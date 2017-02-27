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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8380838183828383

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 99
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
35%
35
27,00-27,50
21%
21
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:00

  Прораб написав:
  juristkostya написав:Дефолт, это обнуление части обязанностей, еслишо

І що, щось обнулилося?
Эээээ....если вы имеете смелость рассуждать о нашем дефолте, вы как бы должны знать ответ.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:48

  juristkostya написав:
  Прораб написав:
  juristkostya написав:Дефолт, это обнуление части обязанностей, еслишо

І що, щось обнулилося?
Эээээ....если вы имеете смелость рассуждать о нашем дефолте, вы как бы должны знать ответ.

Мова йшла про технічний дефолт, зобов'язання по якому в більшості своїй врегульовуються за угодою сторін і виконуються пізніше.
Міркувати я можу на будь-яку тему чи ваша юридична практика знає інші прецеденти?
Прораб
 
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