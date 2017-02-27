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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 21:00
Прораб написав: juristkostya написав:
Дефолт, это обнуление части обязанностей, еслишо
І що, щось обнулилося?
Эээээ....если вы имеете смелость рассуждать о нашем дефолте, вы как бы должны знать ответ.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 21:48
juristkostya написав: Прораб написав: juristkostya написав:
Дефолт, это обнуление части обязанностей, еслишо
І що, щось обнулилося?
Эээээ....если вы имеете смелость рассуждать о нашем дефолте, вы как бы должны знать ответ.
Мова йшла про технічний дефолт, зобов'язання по якому в більшості своїй врегульовуються за угодою сторін і виконуються пізніше.
Міркувати я можу на будь-яку тему чи ваша юридична практика знає інші прецеденти?
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Прораб
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Додано: Вів 12 жов, 2021 22:51
Краще хай перейдуть на євро, тоді взагалі не будуть мати головняку з курсом.
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