juristkostya написав:Дефолт, это обнуление части обязанностей, еслишо
І що, щось обнулилося?
Эээээ....если вы имеете смелость рассуждать о нашем дефолте, вы как бы должны знать ответ.
Мова йшла про технічний дефолт, зобов'язання по якому в більшості своїй врегульовуються за угодою сторін і виконуються пізніше. Міркувати я можу на будь-яку тему чи ваша юридична практика знає інші прецеденти?
Starikan написав:Условные ахметовы, которых вы так ненавидите - крупнейшие работодатели, поставщики валюты в страну и плательщики налогов.
А действительно, интересно - каков баланс по валюте - сколько они долларов в Украину поставляют, а сколько наоборот - выводят за границу? И как много они новых рабочих мест на отжатых заводах и производственных предприятиях с 90-ых годов создали?
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:
2021 рік – 27,52 гривні за долар; 2022 рік - 27,41 гривні за долар; 2023 рік - 27,66 гривні за долар; 2024 рік - 27,80 гривні за долар; 2025 рік - 27,80 гривні за долар; 2026 рік - 27,80 гривні за долар.