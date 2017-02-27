Эээээ....если вы имеете смелость рассуждать о нашем дефолте, вы как бы должны знать ответ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 21:00
Додано: Вів 12 жов, 2021 21:48
Мова йшла про технічний дефолт, зобов'язання по якому в більшості своїй врегульовуються за угодою сторін і виконуються пізніше.
Міркувати я можу на будь-яку тему чи ваша юридична практика знає інші прецеденти?
Додано: Вів 12 жов, 2021 22:51
Краще хай перейдуть на євро, тоді взагалі не будуть мати головняку з курсом.
Додано: Сер 13 жов, 2021 05:04
А действительно, интересно - каков баланс по валюте - сколько они долларов в Украину поставляют, а сколько наоборот - выводят за границу? И как много они новых рабочих мест на отжатых заводах и производственных предприятиях с 90-ых годов создали?
Додано: Сер 13 жов, 2021 07:25
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:
2021 рік – 27,52 гривні за долар;
2022 рік - 27,41 гривні за долар;
2023 рік - 27,66 гривні за долар;
2024 рік - 27,80 гривні за долар;
2025 рік - 27,80 гривні за долар;
2026 рік - 27,80 гривні за долар.
Додано: Сер 13 жов, 2021 07:54
Великі податкові надходження від "олігархів" - міф від їхніх кишенькових "икспертів". Крім нарахувань на ЗП, нічого істотного фактично. Основні находження - від непрямих податків на пересічних.
Додано: Сер 13 жов, 2021 08:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И как только где-то у них намечается снижение сверхдоходов, тут же нытьё со всех сторон про угрозу закрытия заводов и т.д.
Самый показательный пример, это АвтоЗАЗ, когда в середине нулевых ввели пошлины на импортные аато, и нам под видов местного производства впаривали собранные в Польше ланосы, не платя при этом ввозных пошлин. Причём в лучших традициях совка, с откатами и дефицитом комплектации. И уже ближе к концу нулевых убитое польское оборудование приехало сюда. О качестве этих унитазов, собраных уже у нас все наслышаны.
А завод по итогу всё равно закрылся, выработав до конца ресурс оборудования.
Нужна ли такая "поддержка производителя", вопрос риторический.
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