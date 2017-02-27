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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8380838183828383

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 99
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
35%
35
27,00-27,50
21%
21
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:00

  Прораб написав:
  juristkostya написав:Дефолт, это обнуление части обязанностей, еслишо

І що, щось обнулилося?
Эээээ....если вы имеете смелость рассуждать о нашем дефолте, вы как бы должны знать ответ.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:48

  juristkostya написав:
  Прораб написав:
  juristkostya написав:Дефолт, это обнуление части обязанностей, еслишо

І що, щось обнулилося?
Эээээ....если вы имеете смелость рассуждать о нашем дефолте, вы как бы должны знать ответ.

Мова йшла про технічний дефолт, зобов'язання по якому в більшості своїй врегульовуються за угодою сторін і виконуються пізніше.
Міркувати я можу на будь-яку тему чи ваша юридична практика знає інші прецеденти?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:51

Краще хай перейдуть на євро, тоді взагалі не будуть мати головняку з курсом.
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 05:04

  Starikan написав:Условные ахметовы, которых вы так ненавидите - крупнейшие работодатели, поставщики валюты в страну и плательщики налогов.


А действительно, интересно - каков баланс по валюте - сколько они долларов в Украину поставляют, а сколько наоборот - выводят за границу? И как много они новых рабочих мест на отжатых заводах и производственных предприятиях с 90-ых годов создали?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:25

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2021 рік – 27,52 гривні за долар;
2022 рік - 27,41 гривні за долар;
2023 рік - 27,66 гривні за долар;
2024 рік - 27,80 гривні за долар;
2025 рік - 27,80 гривні за долар;
2026 рік - 27,80 гривні за долар.

https://economy.24tv.ua/mvf-sprognozuva ... u_n1767523
https://economy.24tv.ua/mvf-sprognozuva ... u_n1767523
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:54

  Цитрин написав:
  Starikan написав:Условные ахметовы, которых вы так ненавидите - крупнейшие работодатели, поставщики валюты в страну и плательщики налогов.


А действительно, интересно - каков баланс по валюте - сколько они долларов в Украину поставляют, а сколько наоборот - выводят за границу? И как много они новых рабочих мест на отжатых заводах и производственных предприятиях с 90-ых годов создали?

Великі податкові надходження від "олігархів" - міф від їхніх кишенькових "икспертів". Крім нарахувань на ЗП, нічого істотного фактично. Основні находження - від непрямих податків на пересічних.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И как только где-то у них намечается снижение сверхдоходов, тут же нытьё со всех сторон про угрозу закрытия заводов и т.д.
Самый показательный пример, это АвтоЗАЗ, когда в середине нулевых ввели пошлины на импортные аато, и нам под видов местного производства впаривали собранные в Польше ланосы, не платя при этом ввозных пошлин. Причём в лучших традициях совка, с откатами и дефицитом комплектации. И уже ближе к концу нулевых убитое польское оборудование приехало сюда. О качестве этих унитазов, собраных уже у нас все наслышаны.
А завод по итогу всё равно закрылся, выработав до конца ресурс оборудования.
Нужна ли такая "поддержка производителя", вопрос риторический.
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