juristkostya написав:Дефолт, это обнуление части обязанностей, еслишо
І що, щось обнулилося?
Эээээ....если вы имеете смелость рассуждать о нашем дефолте, вы как бы должны знать ответ.
Мова йшла про технічний дефолт, зобов'язання по якому в більшості своїй врегульовуються за угодою сторін і виконуються пізніше. Міркувати я можу на будь-яку тему чи ваша юридична практика знає інші прецеденти?
Starikan написав:Условные ахметовы, которых вы так ненавидите - крупнейшие работодатели, поставщики валюты в страну и плательщики налогов.
А действительно, интересно - каков баланс по валюте - сколько они долларов в Украину поставляют, а сколько наоборот - выводят за границу? И как много они новых рабочих мест на отжатых заводах и производственных предприятиях с 90-ых годов создали?
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:
2021 рік – 27,52 гривні за долар; 2022 рік - 27,41 гривні за долар; 2023 рік - 27,66 гривні за долар; 2024 рік - 27,80 гривні за долар; 2025 рік - 27,80 гривні за долар; 2026 рік - 27,80 гривні за долар.
Starikan написав:Условные ахметовы, которых вы так ненавидите - крупнейшие работодатели, поставщики валюты в страну и плательщики налогов.
А действительно, интересно - каков баланс по валюте - сколько они долларов в Украину поставляют, а сколько наоборот - выводят за границу? И как много они новых рабочих мест на отжатых заводах и производственных предприятиях с 90-ых годов создали?
Великі податкові надходження від "олігархів" - міф від їхніх кишенькових "икспертів". Крім нарахувань на ЗП, нічого істотного фактично. Основні находження - від непрямих податків на пересічних.
И как только где-то у них намечается снижение сверхдоходов, тут же нытьё со всех сторон про угрозу закрытия заводов и т.д. Самый показательный пример, это АвтоЗАЗ, когда в середине нулевых ввели пошлины на импортные аато, и нам под видов местного производства впаривали собранные в Польше ланосы, не платя при этом ввозных пошлин. Причём в лучших традициях совка, с откатами и дефицитом комплектации. И уже ближе к концу нулевых убитое польское оборудование приехало сюда. О качестве этих унитазов, собраных уже у нас все наслышаны. А завод по итогу всё равно закрылся, выработав до конца ресурс оборудования. Нужна ли такая "поддержка производителя", вопрос риторический.
funky77 написав:И как только где-то у них намечается снижение сверхдоходов, тут же нытьё со всех сторон про угрозу закрытия заводов и т.д. Самый показательный пример, это АвтоЗАЗ, когда в середине нулевых ввели пошлины на импортные аато, и нам под видов местного производства впаривали собранные в Польше ланосы, не платя при этом ввозных пошлин. Причём в лучших традициях совка, с откатами и дефицитом комплектации. И уже ближе к концу нулевых убитое польское оборудование приехало сюда. О качестве этих унитазов, собраных уже у нас все наслышаны. А завод по итогу всё равно закрылся, выработав до конца ресурс оборудования. Нужна ли такая "поддержка производителя", вопрос риторический.
Однозначно потрібна! Проте без конкуренції та відсутності роботи антимонопольного комітету ця підтримка матиме набагато менше результату по причинах які ви описали. Не забувайте, що навіть на підприємствах Ахметова (монополіста) в даний час одне робоче місце створює від 5 до 10 додаткових робочих місць. Інші компанії надають послуги: транспорт, харчування, спецодяг, банківські послуги, поставка обладнання і комплектуючих, проектні та монтажні роботи і ще багато багато чого. І як тільки ви закриєте будь яке підприємство, навіть таке як АвтоЗаЗ, то це дуже сильно вплине на всіх через мультиплікатор. А те, що АвтоЗаЗ був хреновий, це вже інше питання. Не потрібно змішувати все в купу. Ми зараз говоримо виключно про переваги захисту вітчизняного виробника. Який би він не був.
funky77 написав:И как только где-то у них намечается снижение сверхдоходов, тут же нытьё со всех сторон про угрозу закрытия заводов и т.д. Самый показательный пример, это АвтоЗАЗ, когда в середине нулевых ввели пошлины на импортные аато, и нам под видов местного производства впаривали собранные в Польше ланосы, не платя при этом ввозных пошлин. Причём в лучших традициях совка, с откатами и дефицитом комплектации. И уже ближе к концу нулевых убитое польское оборудование приехало сюда. О качестве этих унитазов, собраных уже у нас все наслышаны. А завод по итогу всё равно закрылся, выработав до конца ресурс оборудования. Нужна ли такая "поддержка производителя", вопрос риторический.
Однозначно потрібна! Проте без конкуренції та відсутності роботи антимонопольного комітету ця підтримка матиме набагато менше результату по причинах які ви описали. Не забувайте, що навіть на підприємствах Ахметова (монополіста) в даний час одне робоче місце створює від 5 до 10 додаткових робочих місць. Інші компанії надають послуги: транспорт, харчування, спецодяг, банківські послуги, поставка обладнання і комплектуючих, проектні та монтажні роботи і ще багато багато чого. І як тільки ви закриєте будь яке підприємство, навіть таке як АвтоЗаЗ, то це дуже сильно вплине на всіх через мультиплікатор. А те, що АвтоЗаЗ був хреновий, це вже інше питання. Не потрібно змішувати все в купу. Ми зараз говоримо виключно про переваги захисту вітчизняного виробника. Який би він не був.
Ф. 26,35/26,40
Это Вы смешиваете в кучу поддержку производителя в цивилизованных странах, и грабёж с протекционизмом для избранных за счёт обычного обывателя у нас.