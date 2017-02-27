RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8381838283838384>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 99
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
35%
35
27,00-27,50
21%
21
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:00

  Прораб написав:
  juristkostya написав:Дефолт, это обнуление части обязанностей, еслишо

І що, щось обнулилося?
Эээээ....если вы имеете смелость рассуждать о нашем дефолте, вы как бы должны знать ответ.
juristkostya
 
Повідомлень: 3785
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:48

  juristkostya написав:
  Прораб написав:
  juristkostya написав:Дефолт, это обнуление части обязанностей, еслишо

І що, щось обнулилося?
Эээээ....если вы имеете смелость рассуждать о нашем дефолте, вы как бы должны знать ответ.

Мова йшла про технічний дефолт, зобов'язання по якому в більшості своїй врегульовуються за угодою сторін і виконуються пізніше.
Міркувати я можу на будь-яку тему чи ваша юридична практика знає інші прецеденти?
Прораб
 
Повідомлень: 245
З нами з: 02.03.19
Подякував: 247 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:51

Краще хай перейдуть на євро, тоді взагалі не будуть мати головняку з курсом.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6617
З нами з: 04.06.09
Подякував: 810 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 05:04

  Starikan написав:Условные ахметовы, которых вы так ненавидите - крупнейшие работодатели, поставщики валюты в страну и плательщики налогов.


А действительно, интересно - каков баланс по валюте - сколько они долларов в Украину поставляют, а сколько наоборот - выводят за границу? И как много они новых рабочих мест на отжатых заводах и производственных предприятиях с 90-ых годов создали?
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 301
З нами з: 26.06.21
Подякував: 40 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:25

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2021 рік – 27,52 гривні за долар;
2022 рік - 27,41 гривні за долар;
2023 рік - 27,66 гривні за долар;
2024 рік - 27,80 гривні за долар;
2025 рік - 27,80 гривні за долар;
2026 рік - 27,80 гривні за долар.

https://economy.24tv.ua/mvf-sprognozuva ... u_n1767523
https://economy.24tv.ua/mvf-sprognozuva ... u_n1767523
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 205
З нами з: 21.04.20
Подякував: 292 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:54

  Цитрин написав:
  Starikan написав:Условные ахметовы, которых вы так ненавидите - крупнейшие работодатели, поставщики валюты в страну и плательщики налогов.


А действительно, интересно - каков баланс по валюте - сколько они долларов в Украину поставляют, а сколько наоборот - выводят за границу? И как много они новых рабочих мест на отжатых заводах и производственных предприятиях с 90-ых годов создали?

Великі податкові надходження від "олігархів" - міф від їхніх кишенькових "икспертів". Крім нарахувань на ЗП, нічого істотного фактично. Основні находження - від непрямих податків на пересічних.
centurionus
 
Повідомлень: 1573
З нами з: 07.10.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:16

26.35-26.37/26.40-26.43
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11413
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4173 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И как только где-то у них намечается снижение сверхдоходов, тут же нытьё со всех сторон про угрозу закрытия заводов и т.д.
Самый показательный пример, это АвтоЗАЗ, когда в середине нулевых ввели пошлины на импортные аато, и нам под видов местного производства впаривали собранные в Польше ланосы, не платя при этом ввозных пошлин. Причём в лучших традициях совка, с откатами и дефицитом комплектации. И уже ближе к концу нулевых убитое польское оборудование приехало сюда. О качестве этих унитазов, собраных уже у нас все наслышаны.
А завод по итогу всё равно закрылся, выработав до конца ресурс оборудования.
Нужна ли такая "поддержка производителя", вопрос риторический.
funky77
 
Повідомлень: 171
З нами з: 19.03.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:28

  funky77 написав:И как только где-то у них намечается снижение сверхдоходов, тут же нытьё со всех сторон про угрозу закрытия заводов и т.д.
Самый показательный пример, это АвтоЗАЗ, когда в середине нулевых ввели пошлины на импортные аато, и нам под видов местного производства впаривали собранные в Польше ланосы, не платя при этом ввозных пошлин. Причём в лучших традициях совка, с откатами и дефицитом комплектации. И уже ближе к концу нулевых убитое польское оборудование приехало сюда. О качестве этих унитазов, собраных уже у нас все наслышаны.
А завод по итогу всё равно закрылся, выработав до конца ресурс оборудования.
Нужна ли такая "поддержка производителя", вопрос риторический.

Однозначно потрібна!
Проте без конкуренції та відсутності роботи антимонопольного комітету ця підтримка матиме набагато менше результату по причинах які ви описали.
Не забувайте, що навіть на підприємствах Ахметова (монополіста) в даний час одне робоче місце створює від 5 до 10 додаткових робочих місць. Інші компанії надають послуги: транспорт, харчування, спецодяг, банківські послуги, поставка обладнання і комплектуючих, проектні та монтажні роботи і ще багато багато чого. І як тільки ви закриєте будь яке підприємство, навіть таке як АвтоЗаЗ, то це дуже сильно вплине на всіх через мультиплікатор.
А те, що АвтоЗаЗ був хреновий, це вже інше питання. Не потрібно змішувати все в купу. Ми зараз говоримо виключно про переваги захисту вітчизняного виробника. Який би він не був.

Ф. 26,35/26,40
Realist
 
Повідомлень: 1270
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав:
  funky77 написав:И как только где-то у них намечается снижение сверхдоходов, тут же нытьё со всех сторон про угрозу закрытия заводов и т.д.
Самый показательный пример, это АвтоЗАЗ, когда в середине нулевых ввели пошлины на импортные аато, и нам под видов местного производства впаривали собранные в Польше ланосы, не платя при этом ввозных пошлин. Причём в лучших традициях совка, с откатами и дефицитом комплектации. И уже ближе к концу нулевых убитое польское оборудование приехало сюда. О качестве этих унитазов, собраных уже у нас все наслышаны.
А завод по итогу всё равно закрылся, выработав до конца ресурс оборудования.
Нужна ли такая "поддержка производителя", вопрос риторический.

Однозначно потрібна!
Проте без конкуренції та відсутності роботи антимонопольного комітету ця підтримка матиме набагато менше результату по причинах які ви описали.
Не забувайте, що навіть на підприємствах Ахметова (монополіста) в даний час одне робоче місце створює від 5 до 10 додаткових робочих місць. Інші компанії надають послуги: транспорт, харчування, спецодяг, банківські послуги, поставка обладнання і комплектуючих, проектні та монтажні роботи і ще багато багато чого. І як тільки ви закриєте будь яке підприємство, навіть таке як АвтоЗаЗ, то це дуже сильно вплине на всіх через мультиплікатор.
А те, що АвтоЗаЗ був хреновий, це вже інше питання. Не потрібно змішувати все в купу. Ми зараз говоримо виключно про переваги захисту вітчизняного виробника. Який би він не був.

Ф. 26,35/26,40
Это Вы смешиваете в кучу поддержку производителя в цивилизованных странах, и грабёж с протекционизмом для избранных за счёт обычного обывателя у нас.
funky77
 
Повідомлень: 171
З нами з: 19.03.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8381838283838384>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7782 10077552
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 10:04
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2784, 2785, 2786
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27853 11173104
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 09:23
lrs7719
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 117, 118, 119
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1188 2558463
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 11:43
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99273)
13.10.2021 11:24
Рынок ОВГЗ (2234)
13.10.2021 10:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.