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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8381838283838384

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 99
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
35%
35
27,00-27,50
21%
21
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:05

  vitaliian написав: Извините за аналогию военные заводы 3го рейха тоже были крупнейшими работодателями. И что на них теперь молиться? Любая монополия - крупнейший работодатель по определению, потому других работодателей в том сегменте экономики может не быть.

Извините за аналогию, но вы считаете, что домны должны стоять в каждом дворе, как в Китае при "большом скачке"?
А всякие "эпицентры" должны быть заменены на базарную торговлю?
А фермеры должны крутиться на пятачках 2 га, чтобы обеспечить 80 млн т с/х экспорта?
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:15

На KURSe загоняют всех в бакс , а оно все не загоняется ( даже запрещают ставить отрицательные эмоции ; смешные капец )...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:17

Некоторые людишки думают , что если лить понос в уши ( то оно что то даст ) ( наивные )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:38

Запорожье повы 26,35/26,40
edvardd
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