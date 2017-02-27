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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 жов, 2021 10:05
vitaliian написав:
Извините за аналогию военные заводы 3го рейха тоже были крупнейшими работодателями. И что на них теперь молиться? Любая монополия - крупнейший работодатель по определению, потому других работодателей в том сегменте экономики может не быть.
Извините за аналогию, но вы считаете, что домны должны стоять в каждом дворе, как в Китае при "большом скачке"?
А всякие "эпицентры" должны быть заменены на базарную торговлю?
А фермеры должны крутиться на пятачках 2 га, чтобы обеспечить 80 млн т с/х экспорта?
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:15
На KURSe загоняют всех в бакс , а оно все не загоняется ( даже запрещают ставить отрицательные эмоции ; смешные капец )...*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:17
Некоторые людишки думают , что если лить понос в уши ( то оно что то даст ) ( наивные )*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:38
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