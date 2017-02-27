vitaliian написав: Извините за аналогию военные заводы 3го рейха тоже были крупнейшими работодателями. И что на них теперь молиться? Любая монополия - крупнейший работодатель по определению, потому других работодателей в том сегменте экономики может не быть.
Извините за аналогию, но вы считаете, что домны должны стоять в каждом дворе, как в Китае при "большом скачке"? А всякие "эпицентры" должны быть заменены на базарную торговлю? А фермеры должны крутиться на пятачках 2 га, чтобы обеспечить 80 млн т с/х экспорта?
vitaliian написав: Извините за аналогию военные заводы 3го рейха тоже были крупнейшими работодателями. И что на них теперь молиться? Любая монополия - крупнейший работодатель по определению, потому других работодателей в том сегменте экономики может не быть.
Извините за аналогию, но вы считаете, что домны должны стоять в каждом дворе, как в Китае при "большом скачке"? А всякие "эпицентры" должны быть заменены на базарную торговлю? А фермеры должны крутиться на пятачках 2 га, чтобы обеспечить 80 млн т с/х экспорта?
из 2х зол выбирают меньшее, прибыль с тысячи АТБ имеет три учредителя, на их месте могло работать 4 тыс мелких магазинов, и атбешная прибыль делилась бы между ними.
Одно дело быть монополистом в авиастроении, там капложения космические, понятно что 99,999% пересичных такой бизнес не осилит, но и олигархов там че-то не видно. А другое отбирать работу у мелкого бизнеса, бить первоклашек они сильны.
Я бы не восхищался их показателями, мелкие бы сделали намного больше и налогов и рабочих мест. Олигархи с их капиталами идут по пути наименьшего сопротивления. Кто то из них с нуля что то серьезнее донбасс арены построил? Гора родила мышь.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 13.10.2021...............26,3415 Гривна укрепилась менее, чем на копейку.
МКГ*............7.3738............7.3770...........+0.04% Максимум с начала наблюдений.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ уже выкупил пятерку и стал с заградительным бидом. Перекурив, опустились на полкопейки и надолго остановились. Около 11 опустились еще на полкопейки. Больше до 12 движений не было. В мире доллар вчера вечером снова обновил годовой максимум, после чего откатился до вчерашнего уровня первой половины дня. Справочный курс встретили котировками 26.3300 - 26.3500. Результат на копейку ниже уровня открытия и уровня, на котором стоит НБУ. Такое несоответствие наблюдается второй день подряд. То ли это затянувшийся технический сбой Укрдилинга, то ли на площадках вне Блумберга котировки ниже, что может свидетельствовать о страстном желании рынка идти вниз.
За понедельник и вторник НБУ выкупил чуть больше 106 млн. Разделить не представляется возможным. Остатки на коррсчетах увеличились. Наиболее весомым фактором роста ликвидности стали интервенции НБУ. Также в плюс работали суточные сертификаты и казначейство. Уходила ликвидность только в наличные.
В ТОМный понедельник объем МБ ожидаемо обвалился с 535.5 до 292.4 млн. Это меньше клиентских оборотов. Чистый спрос на завтрашний доллар был и того меньше. Клиентские обороты также упали, сохранив весомое превышение предложения над спросом.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит написав:Справочный курс встретили котировками 26.3300 - 26.3500. Результат на копейку ниже уровня открытия и уровня, на котором стоит НБУ. Такое несоответствие наблюдается второй день подряд. То ли это затянувшийся технический сбой Укрдилинга, то ли на площадках вне Блумберга котировки ниже, что может свидетельствовать о страстном желании рынка идти вниз.
За понедельник и вторник НБУ выкупил чуть больше 106 млн. Разделить не представляется возможным.
1. В "Укрдилинге" котировки отличаются от Блумберга. Не сильно, но отличаются. 2. Есть подозрение, что сумма выкупа была меньше, а в анализ ликвидности что-то затесалось. Просто в понедельник Нацбанк выкупил только стандартные 5 мио, а во вторник слишком много выходит (101,6), по объемам не получается столько. Вечером проверим (если Нацбанк разродится обновлением таблички интервенций).