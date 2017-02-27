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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8381838283838384

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 100
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
36%
36
27,00-27,50
21%
21
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:05

  vitaliian написав: Извините за аналогию военные заводы 3го рейха тоже были крупнейшими работодателями. И что на них теперь молиться? Любая монополия - крупнейший работодатель по определению, потому других работодателей в том сегменте экономики может не быть.

Извините за аналогию, но вы считаете, что домны должны стоять в каждом дворе, как в Китае при "большом скачке"?
А всякие "эпицентры" должны быть заменены на базарную торговлю?
А фермеры должны крутиться на пятачках 2 га, чтобы обеспечить 80 млн т с/х экспорта?
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:38

Запорожье повы 26,35/26,40
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:56

  Starikan написав:
  vitaliian написав: Извините за аналогию военные заводы 3го рейха тоже были крупнейшими работодателями. И что на них теперь молиться? Любая монополия - крупнейший работодатель по определению, потому других работодателей в том сегменте экономики может не быть.

Извините за аналогию, но вы считаете, что домны должны стоять в каждом дворе, как в Китае при "большом скачке"?
А всякие "эпицентры" должны быть заменены на базарную торговлю?
А фермеры должны крутиться на пятачках 2 га, чтобы обеспечить 80 млн т с/х экспорта?
из 2х зол выбирают меньшее, прибыль с тысячи АТБ имеет три учредителя, на их месте могло работать 4 тыс мелких магазинов, и атбешная прибыль делилась бы между ними.

Одно дело быть монополистом в авиастроении, там капложения космические, понятно что 99,999% пересичных такой бизнес не осилит, но и олигархов там че-то не видно. А другое отбирать работу у мелкого бизнеса, бить первоклашек они сильны.

Я бы не восхищался их показателями, мелкие бы сделали намного больше и налогов и рабочих мест. Олигархи с их капиталами идут по пути наименьшего сопротивления. Кто то из них с нуля что то серьезнее донбасс арены построил? Гора родила мышь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:31

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.10.2021...............26,3415
Гривна укрепилась менее, чем на копейку.

МКГ*............7.3738............7.3770...........+0.04%
Максимум с начала наблюдений.

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ уже выкупил пятерку и стал с заградительным бидом. Перекурив, опустились на полкопейки и надолго остановились. Около 11 опустились еще на полкопейки. Больше до 12 движений не было.
В мире доллар вчера вечером снова обновил годовой максимум, после чего откатился до вчерашнего уровня первой половины дня.
Справочный курс встретили котировками 26.3300 - 26.3500. Результат на копейку ниже уровня открытия и уровня, на котором стоит НБУ.
Такое несоответствие наблюдается второй день подряд. То ли это затянувшийся технический сбой Укрдилинга, то ли на площадках вне Блумберга котировки ниже, что может свидетельствовать о страстном желании рынка идти вниз.

За понедельник и вторник НБУ выкупил чуть больше 106 млн. Разделить не представляется возможным.
Остатки на коррсчетах увеличились. Наиболее весомым фактором роста ликвидности стали интервенции НБУ. Также в плюс работали суточные сертификаты и казначейство. Уходила ликвидность только в наличные.

В ТОМный понедельник объем МБ ожидаемо обвалился с 535.5 до 292.4 млн. Это меньше клиентских оборотов. Чистый спрос на завтрашний доллар был и того меньше. Клиентские обороты также упали, сохранив весомое превышение предложения над спросом.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:42

  Сибарит написав:Справочный курс встретили котировками 26.3300 - 26.3500. Результат на копейку ниже уровня открытия и уровня, на котором стоит НБУ.
Такое несоответствие наблюдается второй день подряд. То ли это затянувшийся технический сбой Укрдилинга, то ли на площадках вне Блумберга котировки ниже, что может свидетельствовать о страстном желании рынка идти вниз.

За понедельник и вторник НБУ выкупил чуть больше 106 млн. Разделить не представляется возможным.

1. В "Укрдилинге" котировки отличаются от Блумберга. Не сильно, но отличаются.
2. Есть подозрение, что сумма выкупа была меньше, а в анализ ликвидности что-то затесалось. Просто в понедельник Нацбанк выкупил только стандартные 5 мио, а во вторник слишком много выходит (101,6), по объемам не получается столько.
Вечером проверим (если Нацбанк разродится обновлением таблички интервенций).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:17

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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