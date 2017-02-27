Додано: Сер 13 жов, 2021 11:31

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

13.10.2021...............26,3415

Гривна укрепилась менее, чем на копейку.



МКГ*............7.3738............7.3770...........+0.04%

Максимум с начала наблюдений.



Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ уже выкупил пятерку и стал с заградительным бидом. Перекурив, опустились на полкопейки и надолго остановились. Около 11 опустились еще на полкопейки. Больше до 12 движений не было.

В мире доллар вчера вечером снова обновил годовой максимум, после чего откатился до вчерашнего уровня первой половины дня.

Справочный курс встретили котировками 26.3300 - 26.3500. Результат на копейку ниже уровня открытия и уровня, на котором стоит НБУ.

Такое несоответствие наблюдается второй день подряд. То ли это затянувшийся технический сбой Укрдилинга, то ли на площадках вне Блумберга котировки ниже, что может свидетельствовать о страстном желании рынка идти вниз.



За понедельник и вторник НБУ выкупил чуть больше 106 млн. Разделить не представляется возможным.

Остатки на коррсчетах увеличились. Наиболее весомым фактором роста ликвидности стали интервенции НБУ. Также в плюс работали суточные сертификаты и казначейство. Уходила ликвидность только в наличные.



В ТОМный понедельник объем МБ ожидаемо обвалился с 535.5 до 292.4 млн. Это меньше клиентских оборотов. Чистый спрос на завтрашний доллар был и того меньше. Клиентские обороты также упали, сохранив весомое превышение предложения над спросом.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.