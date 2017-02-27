Додано: Сер 13 жов, 2021 14:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................13.10.2021...........18.10.2021

дата розрахунку...............12.10.2021............13.10.2021

Євро..................................30,4265.................30,446...+0.06%

Долар США.......................26,349...................26,3419...-0.03%

После полудня курс не изменился.



Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ уже выкупил пятерку и стал с заградительным бидом. Перекурив, опустились на полкопейки и надолго остановились. Около 11 опустились еще на полкопейки. Больше до 12 движений не было.

В мире доллар вчера вечером снова обновил годовой максимум, после чего откатился до вчерашнего уровня первой половины дня.

Справочный курс встретили котировками 26.3300 - 26.3500. Результат на копейку ниже уровня открытия и уровня, на котором стоит НБУ.

Такое несоответствие наблюдается второй день подряд. То ли это затянувшийся технический сбой Укрдилинга, то ли на площадках вне Блумберга котировки ниже, что может свидетельствовать о страстном желании рынка идти вниз.

После 12 приподнялись на полкопейки и больше движений не было.

В мире доллар стабилен.

Официальный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550. Это на полкопейки ниже открытия и на копейку ниже вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 28.3164 (+7) -197

2019 - 24.5380 (+0) +181



2018 - 27.9282 (-6)

2017 - 26.5380 (-10)