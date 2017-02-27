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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8382838383848385

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 100
Менше 26,00
10%
10
26,00-26,50
16%
16
26,50-27,00
36%
36
27,00-27,50
21%
21
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
6
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:56

  Успіх написав:
  vitaliian написав:из 2х зол выбирают меньшее, прибыль с тысячи АТБ имеет три учредителя, на их месте могло работать 4 тыс мелких магазинов, и атбешная прибыль делилась бы между ними.

Одно дело быть монополистом в авиастроении, там капложения космические, понятно что 99,999% пересичных такой бизнес не осилит, но и олигархов там че-то не видно. А другое отбирать работу у мелкого бизнеса, бить первоклашек они сильны.

Я бы не восхищался их показателями, мелкие бы сделали намного больше и налогов и рабочих мест. Олигархи с их капиталами идут по пути наименьшего сопротивления. Кто то из них с нуля что то серьезнее донбасс арены построил? Гора родила мышь.

100500 плюсів!
Та прикро, що нічого ми не змінено своїм висловлюванням на форумах..... :roll:

у Вас конфликт интересов, так что Ваше мнение не совсем объективно ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................13.10.2021...........18.10.2021
дата розрахунку...............12.10.2021............13.10.2021
Євро..................................30,4265.................30,446...+0.06%
Долар США.......................26,349...................26,3419...-0.03%
После полудня курс не изменился.

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ уже выкупил пятерку и стал с заградительным бидом. Перекурив, опустились на полкопейки и надолго остановились. Около 11 опустились еще на полкопейки. Больше до 12 движений не было.
В мире доллар вчера вечером снова обновил годовой максимум, после чего откатился до вчерашнего уровня первой половины дня.
Справочный курс встретили котировками 26.3300 - 26.3500. Результат на копейку ниже уровня открытия и уровня, на котором стоит НБУ.
Такое несоответствие наблюдается второй день подряд. То ли это затянувшийся технический сбой Укрдилинга, то ли на площадках вне Блумберга котировки ниже, что может свидетельствовать о страстном желании рынка идти вниз.
После 12 приподнялись на полкопейки и больше движений не было.
В мире доллар стабилен.
Официальный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550. Это на полкопейки ниже открытия и на копейку ниже вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.3164 (+7) -197
2019 - 24.5380 (+0) +181

2018 - 27.9282 (-6)
2017 - 26.5380 (-10)
Сибарит
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