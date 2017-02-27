vitaliian написав:из 2х зол выбирают меньшее, прибыль с тысячи АТБ имеет три учредителя, на их месте могло работать 4 тыс мелких магазинов, и атбешная прибыль делилась бы между ними.
Одно дело быть монополистом в авиастроении, там капложения космические, понятно что 99,999% пересичных такой бизнес не осилит, но и олигархов там че-то не видно. А другое отбирать работу у мелкого бизнеса, бить первоклашек они сильны.
Я бы не восхищался их показателями, мелкие бы сделали намного больше и налогов и рабочих мест. Олигархи с их капиталами идут по пути наименьшего сопротивления. Кто то из них с нуля что то серьезнее донбасс арены построил? Гора родила мышь.
100500 плюсів! Та прикро, що нічого ми не змінено своїм висловлюванням на форумах.....
у Вас конфликт интересов, так что Ваше мнение не совсем объективно
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................13.10.2021...........18.10.2021 дата розрахунку...............12.10.2021............13.10.2021 Євро..................................30,4265.................30,446...+0.06% Долар США.......................26,349...................26,3419...-0.03% После полудня курс не изменился.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ уже выкупил пятерку и стал с заградительным бидом. Перекурив, опустились на полкопейки и надолго остановились. Около 11 опустились еще на полкопейки. Больше до 12 движений не было. В мире доллар вчера вечером снова обновил годовой максимум, после чего откатился до вчерашнего уровня первой половины дня. Справочный курс встретили котировками 26.3300 - 26.3500. Результат на копейку ниже уровня открытия и уровня, на котором стоит НБУ. Такое несоответствие наблюдается второй день подряд. То ли это затянувшийся технический сбой Укрдилинга, то ли на площадках вне Блумберга котировки ниже, что может свидетельствовать о страстном желании рынка идти вниз. После 12 приподнялись на полкопейки и больше движений не было. В мире доллар стабилен. Официальный курс встретили котировками 26.3350 - 26.3550. Это на полкопейки ниже открытия и на копейку ниже вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 28.3164 (+7) -197 2019 - 24.5380 (+0) +181