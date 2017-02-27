Добрий день усім. На фронті обвалізма і професійних ждунів-чекунів таки з'являються нові ідеї. І я маю сказати і зауважити, що на цей раз їхні аргументи мають рацію. Про що говорять обвалісти? запитаєти ви? Так, вони звернули увагу на стан виконання бюджету, зараз він досить непогано перевиконується по доходам, але суттєво відстає видаткова частина. А ви всі знаєте, що бюджет у нас дефіцитний, він розрахований на те, що будуть суттєві запозичення, якіх наразі немає. Із-за цього частина бюджетних витрат зараз на паузі, кажуть, що не профінансовані дорожні роботи, поставки бітуму, війсковим затримують виплати, є заборгованість по субсидіям, є заборгованість по фонду втрати працездатності, можливо ще щось пройшло повз увагою журналістів. Так на чому наголошують рокетчики? На тому факті, що десь гроші візмуться, а візьмуться в бюджеті вони саме в гривні, ця вся масса грошей, по якім недофінансовано бюджет, буде одразу вкинута в економіку, моментально відкатчики і різні бюджетні кровосісі(с) відчутну частину цих грошей захочуть сховати у валюту. Це викличе попит на валюту і курс зросте. Дійсно, я хочу признати, що якщо це збудеться, то вплив на валютний ринок буде. Якої саме сили він буде сказати важко, тут питання коли саме буде викид цих грошей, на сусідньому ресурсі наголошують, що це буде в грудні. Якщо це буде в грудні, то тоді руйнуюча сила цієї гривневої маси не буде дуже сильна, я гадаю що у грудні повертається додому багато заробітчан, вони здають валюту і це скомпенсовує попит на валюту. Друге, не зрозуміло як уряд буде долати проблему бюджета. Він може провести секвестр, тобто урізати видатки. Що саме критично недофінансовано точно теж ніхто не може сказати, структуру цього явища ми теж не знаєм. Можливо щось зріжуть капітально в ноль, можливо щось профінансують на 100%, а можливо щось наполовину. Що задумав уряд я не знаю і як він буде вирішувати цю проблему, але слід визнати, що проблема існує і вона досить вагома. Моя думка по цьому всьому. Третій чинник це провальний аукціон по ОВДП, уряд не хоче піднімати ставки по ОВДП, вони вже на досить високому рівні, на скільки їх треба підвіщувати щоб зацікавити нерезидентів і банки? Тобто відчутних гравців на цьому ринку? Зараз вже приблизно 12.5% по середньостроковим запозиченням і попиту зовсім немає. Скільки треба ставити щоб з'явився попит? Спробувати 14 чи 15%? А це вже скоріше дуже важливий психологічний рівень, 11 по коротким і 12.5 по більш довгим ОВДП це трошки за 10% в моєму розумінні. А ось 15% це привід прогомоніти журналюгам про МММ, піраміду, катастрофу і дефолтні відсотки. Десь щось правдиве буде в цих промовах. Так ось, моє резюме. Ставки поки підвищувати НЕ БУДУТЬ. Бюджет будуть морозити і недовиконувати, Уряд розраховує на квартальні надходження, вони я думаю будуть непогані. Так ось поки що ніяких рішучих рухів ніхто не буде робити. Квартальні податки підтягнуть бюджет за вуха до самоокупності, тимпаче в уряда 42 ярда гривень на рахунках. Поле для маневру є. Критичної необхідності в запозиченнях немає. Ну, а в грудні уряд побачить що там з бюджетом, проведе відкритий чи не дуже секвестр, те що секвестр буде, то для мене це 100%, головне тільки в якому розмірі, так що досить відчутне вкидання гривні по недофінансованим видаткам буде, але воно буде не дуже сильне і вирішальне, такє, щоб переломало валютний ринок в бік девальвації надовго, вкидання гривневої масибуде не більше ніж завжди наприкінці року і його поглинуть заробітчанські гроші. Тому я впевнений, що курса вище ніж 27 ми в цьому році і скоріш за все в першому півріччі 2022-го ми НЕ ПОБАЧИМ! Далі вже заглядати зарано, дуже багато факторів, врожай, ситуація з газом і вугіллям, ситуація у металургів, політична складова. Вже весною чи блище до літа буде все більш зрозуміло на що розраховувати. Так що я зараз не рекомендую продавати валюту чи купувати її, залишатися в тому чому ви знаходитесь, а якщо у вас є гривня, то раджу пильніше придивитися до депозиту чи ОВДП в гривні, які закінчуються десь до середини літа 2022-го. Дякую за увагу, усім гарних вихідних!
За короткую неделю 11- 13.10.2021 НБУ успел выкупить с рынка $119.6 млн. Ничего не продавал. Все интервенции осуществлены по единому курсу. Дать раскладку по дням по-прежнему не представляется возможным. Если верить анализу ликвидности, который показывает на первых 2 дня покупку $106.6 млн, получается, что сегодня НБУ купил $13 млн. Ждать подтверждения в этот раз придется долго - до понедельника. Пока очень косвенным и ненадежным подтверждением можно считать совпадение цифры после точки. Некруглыми миллионами НБУ оперирует не очень часто.
С начала года чистая покупка составила $1827.3 млн.
Среда на валютном рынке прошла активно, а объем основных сделок еще до конца обеда превысил $ 160 млн. Клиенты спешили закрыть все свои операции перед длинными выходными и проплатить валютные контракты сегодняшней датой валютирования.
После 15:30 на торгах уже почти не осталось реальных покупателей и продавцов, а спекулянты, проводя сделки на условиях ТОМ с днем поставки валюты 18 октября — смогли на небольших суммах вздернуть котировки к уровню 26,37/26,395 гривен за доллар к концу сессии.
Как и вчера, Нацбанк уже с самого раннего утра быстро вышел на торги с покупкой первых $ 5 млн по 26,345 гривен и закрыв эту сумму очень быстро ушел с рынка. Но ближе к 10 утра он вернулся с покупкой доллара по 26,34 гривен и простоял с этой котировкой до самого окончания активной фазы сессии. Именно ценники НБУ и сформировали основной курсовой тренд по доллару на весь оставшийся день.
Рост котировок доллара до уровня 26,37/26,395 гривен к концу сессии мы считаем сугубо спекулятивной попыткой «разогреть» курс в интересах крупных экспортеров перед периодом больших налоговых выплат. А они начнутся уже с понедельника 18-го октября.
Реальных предпосылок для роста курса сегодня вечером не было и если в понедельник попытки взвинтить курс закончатся — рост предложения валютной выручки за рабочие в ЕС и США четверг и пятницу — быстро приведут к возврату понижающего тренда на межбанке. Если конечно Нацбанк не поддержит спекулянтов и не станет завышать и свои ценники интервенций.
Ход торгов:
К 11 часам доллар просел с утренних 26,34/27,36 гривен до 26,33/26,35 гривен и продержался с очень небольшими отклонениями в 0,5−1 копейку почти до 16 часов. Пребывание Нацбанка на торгах с котировкой покупки по 26,34 гривны не давало клиентам активно играть «на понижение», хотя предложение периодически серьезно превышало спрос.
После 15:30 спекулянты на уже почти пустом межбанке провели часть сделок на условиях поставки доллара ТОМ с котировками выше среднедневных и «разогрели» курс доллара до отметки 26,37/26,395 к концу дня.
Главные события 13 октября на валютном рынке:
Доллар за день подорожал с 26,34/26,36 до 26,37/26,395 гривен.
НБУ дважды выходил на торги. В начале с покупкой $ 5 млн по цене 26,345 гривен, а затем снова вышел на рынок с котировкой 26,34 гривен и простоял с этим ценником уже до конца активной фазы сессии.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3415 гривен за доллар, а официальный курс на 18 октября 2021 года установлен на уровне 26,3419 гривен за доллар.
somilitark написав:Добрий день усім. Моя думка по цьому всьому. Третій чинник це провальний аукціон по ОВДП, уряд не хоче піднімати ставки по ОВДП, вони вже на досить високому рівні, на скільки їх треба підвіщувати щоб зацікавити нерезидентів і банки? Тобто відчутних гравців на цьому ринку? Зараз вже приблизно 12.5% по середньостроковим запозиченням і попиту зовсім немає. Скільки треба ставити щоб з'явився попит? Спробувати 14 чи 15%? А це вже скоріше дуже важливий психологічний рівень, 11 по коротким і 12.5 по більш довгим ОВДП це трошки за 10% в моєму розумінні. А ось 15% це привід прогомоніти журналюгам про МММ, піраміду, катастрофу і дефолтні відсотки. Десь щось правдиве буде в цих промовах. Так ось, моє резюме. Ставки поки підвищувати НЕ БУДУТЬ. Бюджет будуть морозити і недовиконувати, Уряд розраховує на квартальні надходження, вони я думаю будуть непогані. Так ось поки що ніяких рішучих рухів ніхто не буде робити. Квартальні податки підтягнуть бюджет за вуха до самоокупності, тимпаче в уряда 42 ярда гривень на рахунках. Поле для маневру є. Критичної необхідності в запозиченнях немає. Ну, а в грудні уряд побачить що там з бюджетом, проведе відкритий чи не дуже секвестр, те що секвестр буде, то для мене це 100%, головне тільки в якому розмірі, так що досить відчутне вкидання гривні по недофінансованим видаткам буде, але воно буде не дуже сильне і вирішальне, такє, щоб переломало валютний ринок в бік девальвації надовго, вкидання гривневої масибуде не більше ніж завжди наприкінці року і його поглинуть заробітчанські гроші. Тому я впевнений, що курса вище ніж 27 ми в цьому році і скоріш за все в першому півріччі 2022-го ми НЕ ПОБАЧИМ! Далі вже заглядати зарано, дуже багато факторів, врожай, ситуація з газом і вугіллям, ситуація у металургів, політична складова. Вже весною чи блище до літа буде все більш зрозуміло на що розраховувати.
Ми маємо галопуючу інфляцію (скоріш за все буде вище 12% навіть по "офіційним" даним).
Ми маємо рівень індекса цін виробника 140%.
Ми маємо критичний рівень ОВДП (12.5% - це тільки у вашому розумінні є "трошки за 10"), напередодні дефолта 2013-2014 було здається 14%.
Ми не маємо жодних приводів сподіватися що ці тенденції зміняться.
В таких умовах прогнозувати наперед на цілий рік - аж занадто зарозуміло, ні ?
somilitark написав:Тому я впевнений, що курса вище ніж 27 ми в цьому році
...і нижче 25 - теж!
От і мають тепер читачі цього форума курсовий коридор для роздумів!
п.с. От кажуть, що цьогоріч закордоном, багато вкинули/влили грошей, що навіть нам/в Україну(?) крихти перепали. Але, останнім часом враження таке - що ЗАБРАЛИ/витягнули з економіки/з обігу чималий шмат грошей? В чому річ? Чи це одному мені так бачиться/відчувається?
somilitark написав:Добрий день усім. Моя думка по цьому всьому. Третій чинник це провальний аукціон по ОВДП, уряд не хоче піднімати ставки по ОВДП, вони вже на досить високому рівні, на скільки їх треба підвіщувати щоб зацікавити нерезидентів і банки? Тобто відчутних гравців на цьому ринку? Зараз вже приблизно 12.5% по середньостроковим запозиченням і попиту зовсім немає. Скільки треба ставити щоб з'явився попит? Спробувати 14 чи 15%? А це вже скоріше дуже важливий психологічний рівень, 11 по коротким і 12.5 по більш довгим ОВДП це трошки за 10% в моєму розумінні. А ось 15% це привід прогомоніти журналюгам про МММ, піраміду, катастрофу і дефолтні відсотки. Десь щось правдиве буде в цих промовах. Так ось, моє резюме. Ставки поки підвищувати НЕ БУДУТЬ. Бюджет будуть морозити і недовиконувати, Уряд розраховує на квартальні надходження, вони я думаю будуть непогані. Так ось поки що ніяких рішучих рухів ніхто не буде робити. Квартальні податки підтягнуть бюджет за вуха до самоокупності, тимпаче в уряда 42 ярда гривень на рахунках. Поле для маневру є. Критичної необхідності в запозиченнях немає. Ну, а в грудні уряд побачить що там з бюджетом, проведе відкритий чи не дуже секвестр, те що секвестр буде, то для мене це 100%, головне тільки в якому розмірі, так що досить відчутне вкидання гривні по недофінансованим видаткам буде, але воно буде не дуже сильне і вирішальне, такє, щоб переломало валютний ринок в бік девальвації надовго, вкидання гривневої масибуде не більше ніж завжди наприкінці року і його поглинуть заробітчанські гроші. Тому я впевнений, що курса вище ніж 27 ми в цьому році і скоріш за все в першому півріччі 2022-го ми НЕ ПОБАЧИМ! Далі вже заглядати зарано, дуже багато факторів, врожай, ситуація з газом і вугіллям, ситуація у металургів, політична складова. Вже весною чи блище до літа буде все більш зрозуміло на що розраховувати.
В таких умовах прогнозувати наперед на цілий рік - аж занадто зарозуміло, ні ?
В мене шановний форумчанин Вій запитував, так що я зараз я пропоную робити? Як діяти? Я усім і в тому числі пану Вію відповів. У кожного своя думка, хочу добавити, що я не тільки балакаю, то що я вам порадив, то я те саме роблю із власними фінансами. Форум для того, щоб різні люди ділилися думками і намагались заробити сидячі на дивані, тобто примножити заощадження своїм розумом. Я ж нікого не змушую робити як я порадив. Ви можете робити що завгодно, це ваша стратегія, це ваши гроші. А також ви переказали в відповіді мені багато тез пропаганди із-за поребрика, якої вона якості і як вона відображається в реальності, ви можете наочно побачити навіть сьогодні в кожному табло обмінника по усій країні. Сподіваюсь ви задоволені і я вам грунтовно відповів))
Успіх смотрите когда экономика работает, понемногу получают все кто в этой экономике задействован, от уборщиц до инвесторов и топов. Когда экономика не работает, вертолетные деньги получает в основном верхушка. Какие-то крошки пенсам перепадают в виде пенсий/субсидий и бюджетникам, им зарплату платят независимо от экономики. А остальные медведи лапы сосут.